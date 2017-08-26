Televizyon dünyasının Avengers’ı olarak nitelenen Defenders, sekiz bölümlük ilk sezonuyla izleyiciyle buluştu. Dizi, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist’ten oluşan ekibin “the Hand” isimli gizli suç örgütüyle olan savaşını ve New York’u kurtarmaya çalışmalarını konu alıyor.

Defenders (2017) İncelemsine başlayalım

Televizyon anlamında yeni tanışsak da aslında Defenders, kurucu üyeleri Doctor Strange, Namor, Hulk ve Silver Surfer olan son derece köklü bir birlik. Öncelikle dizi dört kahramanın birleşmesini konu aldığı için konu bütünlüğü ve geçmiş hikayelere yabancı kalmamak adına karakterlerin solo dizilerini izlemenizde fayda var. Çünkü savaşılan örgüt “the Hand” daha önce Daredevil ve Iron Fist dizilerinde bahsedilmişti.

Dizinin temelini her fırsatta “I’m immortal Iron Fist” cümlesiyle dosta düşmana kendini tanıtan Danny Rand oluşturuyor. Sanırım izleyen herkesin hemfikir olduğu tek konu, dizinin kilit noktası olan Iron Fist’in aynı zamanda ekibin zayıf halkası olması. Solo dizisiyle de hayal kırıklığına uğratan karakter, istikrarlı başarısızlığını sürdürüyor. Mistisizm ve uzak doğu tarzı aslında izleyiciye keyifli bir profil oluşturabilecekken, yetersiz dövüş kareogrefileri ve tutarsız hareketleriyle hayal ettiğimiz Danny Rand ile karşılaşamıyoruz. Hand’in beş kurucu üyesinden biri olan Gao’nun Danny hakkındaki “şimdiye kadarki en aptal Iron Fist” yorumu, itiraf edelim hepimizin içten içe bildiği ama dile getirmekten çekindiği bir gerçeği su yüzüne çıkarıyor. Danny için Hand ile olan savaşı son derece kişisel. Tek kişilik bir ordu olarak kendini bu örgütü yok etmeye adamış ve bunun peşinden New York’a gelmiş. Bu sırada yolu Luke Cage, Daredevil ve Jessica Jones ile kesişiyor.

Daredevil ve Hand’in kapışması

Daredevil’in ikinci sezonunda diziye Elektra ve Stick dahil olmuş, bununla birlikte Hand’den ve kötü emellerinden bahsedilmişti. Hatta dramatik sezon finalinde Hand’le savaşırlarken Elektra, Daredevil’in kollarında can vermişti. Bu hazin sonla birlikte Matt’in, Daredevil olarak sürdürüdüğü sokak savunuculuğunu bıraktığını görüyoruz. Ama artık Matt’in de Hand’i yok etmek için kişisel bir nedeni var çünkü sevdiği kadını elinden aldılar. Daredevil’in geçmiş sezonları hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız burdan okuyabilirsiniz.

Diğer tarafta Hand’i hayatında ilk defa duyan, her şeyden habersiz bir Luke Cage ve Jessica Jones var. Neyi, neden yaptıkları konusunda hiçbir fikirleri yok. Bu yüzden ekibin toplanması ve işe yarar bir hamle yapması vakit alıyor. Karakterlerin TÜM solo dizilerinde karşımıza çıkan Claire Temple karakterini Defenders’ta da sıkça görüyoruz. Claire’in hemşire kimliğinden bağımsız olarak geniş yer tutması, hafiften bir sahne ışıklarını mı çalıyor hissi uyandırıyor.

Dövüş ve aksiyon sahneleri sevenlere iyi haber çünkü sekiz bölüm boyunca bolca vurdulu kırdılı sahne var. Daredevil’den aşina olduğumuz muhteşem dövüş sahneleri daha da parlatılarak izleyiciye sunulmuş. Iron Fist’in dahil olduğu sahneler, karakterin solo dizisindeki performanslarından çok daha başarılı. Bu konuda son derece tatmin olacağınızın teminatını verebiliriz.

Ölüleri diriltmedeki marifetleriyle ölüme meydan okuyan örgüt, Daredevil’in ikinci sezonunda toprağa verdiğimiz Elektra’yı “Black Sky” adıyla The Hand için bir silah olduğuna inanarak diriltiyorlar. Geçmiş hayatına dair hiçbir şeyi hatırlamayan Elektra, Defenders ile savaşarak Hand’ın beş kurucu üyesini korumakla görevlendiriliyor. Bu noktada geçmişini hatırlamayan Elektra ve Matthew arasında izleyiciyi yakalayan bir trajedi yaşanıyor.

Özetleyecek olursak

Dizinin sevilen karakterlerin birleşmesinin heyecanı ve şüphesiz ekibin yıldızı olan Daredevil’e dair özlenen her şeyi tekrar görmemizi sağlamasıyla izleyici tarafından sevileceği belliydi. Yapım büyük ihtimalle buna güvenerek potansiyelin hepsini kullanıp olabilecek en iyi Defenders’ı bize gösteremedi. Karakterlerin ayrı ayrı, Hand’i yok etme motivasyonları yeterli bir şekilde yansıtılmadı ve gereksiz yan karakterlerle çok fazla zaman harcadılar. Ekip arasında, Avengers izlerken hissettiğimiz o bağı ve uyumu görmek zordu. Uzun bir süre zoraki olarak bir araya gelen ve birbirinden haz etmeyen bir topluluk izledik. Ayrıca kadroya dahil olacağı söylenilen Punisher da dizide görünmedi.

Yine de bu sezonda yaşananlar karakterlerin kendi dizilerindeki gelecek sezonların gidişatını da etkileyeceğinden, özellikle Daredevil sevenlerin izlemesi gereken bir dizi olduğunu belirtelim.