2017 yılında başlayacak 5 yabancı dizi ile karşınızdayız. Bu yıl sürekli yeni dizi başlıyor değil mi? Bakalım ön plana çıkanlar hangileriymiş?

Listemizde bu yıl içinde başlayacak olan dizileri sizler derledik. Karışık olarak sıraladık. Siz de yorum olarak yeni başlayacak diziler ve kanalları ile ilgili bilgi verebilirsiniz. Hep birlikte güzel bir 2017 yabancı dizi takvimi oluşturmuş oluruz. Güzel olmaz mı?

2017 Yılında Başlayacak Yabancı Diziler

1- Star Trek: Discovery

Star Trek efsanesi Star Trek: Discovery ile geri dönüyor. Nicholas Meyer’in yapımcılığını üstlendiği Star Trek: Discovery, CBS televizyon kanalında yayımlanacak. Star Trek: Disvorey’i Netflix‘ten de izleyebilirsiniz.

2- Glow

Yine bir Netflix orijinal dizisi Glow, 23 Haziran’da yayınlanıyor olacak. Merakla bekliyoruz.

3- Defenders

Marvel‘ın sevilen dizileri Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist karakterlerinin birleşip Defenders takımını oluşturmalarını izleyeceğiz.

4- Cormoran Strike

Harry Potter hayranlarının dikkatine! Cormoran Strike, Harry Potter evreninde geçen bir dizi olacak. The Cuckoo’s Calling, The Silkworm ve Career of Evil isimlerinde üç tane kitaptan oluşan hikaye pek tabii ki canımız ciğerimiz J. K. Rowling tarafından yazılmıştır. Çekimleri devam etmekte olan dizi 7 bölüm olup İngiltere’de BBC One, Amerika’da HBO kanallarında yayınlanacak.

5- Dark

Kayıp bir çocuk… Bir yanıt bulmak için ümitsizce çapalayıp duran dört aile… Ve bu aramalar sonucunda günahları ve sırları bir bir gün yüzüne çıkan bir kasaba… Başrollerinde Louis Hofmann, Oliver Masucci ve Jördis Triebel’in yer aldığı dizinin Stranger Things tarzında olması bekleniyor. Bakalım nasıl olacak?