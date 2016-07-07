Agents of SHIELD ATV’ye Geliyor!

ATV Twitter hesabından kısa süre önce şaşırtıcı bir haber geldi! Marvel‘ın sevilen dizilerinden Agents of SHIELD, dublajlı versiyonuyla ATV kanalında izleyicileriyle buluşacak.
ATV’nin Agents of SHIELD Duyurusu
Her kahraman süper değildir! "S.H.I.E.L.D. Ajanları" yakında atv'de başlıyor!https://t.co/AeiJ4V9FfH
— atv (@atvcomtr) July 3, 2016
Daha önce Star TV ekranlarında “Büyük Kaçış” adıyla yayınlanan Prison Break‘ten sonra Agents of SHIELD dizisi de “SHIELD Ajanları” adıyla Türk televizyonlarına konuk oldu.
Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için büyük bir fırsat niteliğinde olan ve “Her kahraman süper değildir” sloganıyla duyurusunu yapan dizinin yayın tarihi ise hala netleşmedi.
Her kahraman, süper değildir!
S.H.I.E.L.D. Ajanları yakında #atv'de!
Tanıtım için tıklayın:https://t.co/fZ7zoffk5m pic.twitter.com/AfiLBs5kCU
— atv (@atvcomtr) July 7, 2016