Agents of SHIELD ATV’ye Geliyor!

ATV Twitter hesabından kısa süre önce şaşırtıcı bir haber geldi! Marvel‘ın sevilen dizilerinden Agents of SHIELD, dublajlı versiyonuyla ATV kanalında izleyicileriyle buluşacak.

ATV’nin Agents of SHIELD Duyurusu

Her kahraman süper değildir! "S.H.I.E.L.D. Ajanları" yakında atv'de başlıyor!https://t.co/AeiJ4V9FfH — atv (@atvcomtr) July 3, 2016

Daha önce Star TV ekranlarında “Büyük Kaçış” adıyla yayınlanan Prison Break‘ten sonra Agents of SHIELD dizisi de “SHIELD Ajanları” adıyla Türk televizyonlarına konuk oldu.

Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için büyük bir fırsat niteliğinde olan ve “Her kahraman süper değildir” sloganıyla duyurusunu yapan dizinin yayın tarihi ise hala netleşmedi.