American Horror Story: Cult’ın İlk Fragmanı Yayınlandı

American Horror Story: Cult‘ın ilk fragmanı yayınlandı. Altı sezon boyunca bizi germeyi ve korkutmayı başaran dizi bu sezon oldukça farklı bir konuyla ekranlara gelecek.

Yapımcılığını Ryan Murphy‘nin üstlendiği American Horror Story’de, bu sezon izleyeceğimiz isimler Sarah Paulson, Emma Roberts, Evan Peters, Billie Lourd, Billy Eichner, Cheyenne Jackson, Alison Pill, Colton Haynes, Adina Porter ve Lena Dunham olarak açıklandı.

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Dizinin yapımcısı katıldığı bu programda yedinci sezon konusunun ABD’nin 2016 seçimleriyle ilgili olacağını duyurmuştu ve herkes oldukça şaşırmıştı. Fragmandan da anlaşıldığı üzere dizinin yeni sezonunun 2016 seçimleriyle bağlantılı olacağı görülmüş oldu. Dizinin American Horror Story: Freak Show isimli dördüncü sezonunda John Carroll Lynch tarafından canlandırılan psikopat palyaçosu Twisty The Clown yedinci sezon fragmanında gözüküyor. Palyaçolu korku unsuru ve politik göndermelerin bol olacağı yeni sezona hazır olun.

FX tarafından ekranlara getirilen American Horror Story: Cult, ilk bölümüyle 5 Eylül‘de yayınlanacak.

American Horror Story: Cult Fragmanı