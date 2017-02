Bates Motel’den Rihanna’lı Fragman Geldi

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Sapık (Psycho) filminin uyarlaması olan Bates Motel dizisiyle ekranlara gelecek. Ünlü duş sahnesiyle akıllara kazınan yapımda pop şarkıcının, Marion Crane karakterini canlandıracağı bilgisi geldi.

Dizi, Norman Bates‘in hasta ruhlu bir sapık olmadan önceki yaşantısını anlatıyor. Bu yıl finalini izleyeceğimiz dizinin Rihanna ile final yapması ilgiyi üzerine çekti.

Rihanna’lı fragman geçtiğimiz günlerde A&E tarafından yayınlandı ve bizde bu vesileyle Rihanna’nın oyunculuk performansını bir kez daha görmüş olacağız. Battleship, This is the end ve Bring it on gibi filmlerde de kendisini izlemiştik. Ayrıca 27 Temmuz’da vizyona girecek Luc Besson’ın filmi Valerian‘da Bubble rolü ile Rihanna’yı sinemalarda göreceğiz.

Fragmanı ile merak uyandıran sevilen dizinin final sezonu 20 Şubat’ta ekranlarda olacak!

Bates Motel Final Sezonu Fragmanı