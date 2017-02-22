BBC, Gunpowder Dizisini Duyurdu

BBC kanalı, üç bölümden oluşacak yeni dizisi Gunpowder‘ı duyurdu. Tarihi kaynaklarda Barut Komplosu olarak bilinen olayın anlatılacağı dizide bir de sürpriz isim var. Kit Harington!

Gunpowder Mini Dizisinin Başrolü Kit Harington Oldu

Game of Thrones dizisindeki Jon Snow rolüyle akıllara kazınan başarılı oyuncu, üç bölümden oluşacak BBC One dizisi Gunpowder’da yer alacak. 1605 yılında Kral James’e yapılan suikast girişimini konu alan dizide Kit Harington, suikastı yöneten Robert Catesby karakterine hayat verecek. Dizide ayrıca Liv Tyler, Mark Gatiss ve Peter Mullan gibi isimler de bulunuyor.

İngiltere’deki Katoliklerin Kral James’i öldürmek için parlamentoyu havaya uçurma girişiminin anlatılacağı ve mini dizi olarak kurgulanan yapımın yönetmenliğini Jonathan Blakeson yaparken, senaryosu Ronan Bennett tarafından yazılacak.

Dizinin başlangıç tarihiyle ilgili bir açıklama henüz yapılmazken BBC, dizinin onaylandığını kendi sitesi üzerinden şu haberle duyurdu.