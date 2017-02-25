BluTV’nin Yeni Dizisi Sahipli Yayınlandı

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BluTV‘nin yeni dizisi olan Sahipli, dün kendi platformu üzerinden ilk bölümüyle yayınlandı. Yapımcılığını D Productions‘ın üstlendiği diziyi farklı kılan şey ise bir korku dizisi olması. Daha öncesinde Masum ile ilk online diziyi hayatımıza sokan, Dijital TV sektörüne hızlı bir giriş yapan BluTV, Türkiye’de daha önceki başarısız korku yapımlarına karşı dizi sektöründe şansını deniyor.

Senaryo ve yönetmenliğini Alper Mestçi’nin yaptığı dizinin başrollerinde Funda Güray, Baran Akbulut, Sait Genay, Ferit Kaya, Koray Şahinbaş yer alıyor.

Sahipli Dizisinin Konusu

Yaşadığı felaketin etkisiyle yıllar sonra doğduğu köye doktor olarak dönmeye karar veren Büşra, geçmişi en az onunki kadar yaralı öğretmen Selim ile geri dönülmez bir yolculuğa çıkar. Gerilimi adım adım artan hikayenin düğümü de, Selim ile Büşra’nın birbirlerini daha iyi tanımasıyla neredeyse çözülmez hale gelecektir.

Her bölümü ortalama 60 dakika olan BluTV’nin yeni korku dizisi Sahipli toplam 10 bölümden oluşuyor ve haftada iki bölüm olarak yayınlanacak.

Sahipli Dizisi Fragman