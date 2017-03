Doctor Who’nun 10. Sezon Yeni Fragmanı Geldi

Doctor Who 10. Sezon yeni bir fragman ile geldi ve dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Peter Capaldi’nin maceraları kaldığı yerden devam ediyor. Her yaştan izleyici kitlesine sahip hatta Kraliçe II. Elizabeth‘in bile izlediği dizi Doctor Who, kaldığı yerden devam ediyor.

Son olarak The Return of Doctor Mysterio bölümüyle izleyici karşısına çıkan 12. Doktor Peter Capaldi‘nin 10. Sezon maceralarına tanık olacağız. Yeni sezonun ilk bölümünün adının ise “The Pilot” olacağı duyuruldu.

Doctor Who 10. Sezon Afişi

BBC tarafından yayınlanan dizinin diğer sezonlarla bağlantılı olabileceği söyleniyor. Peter Capaldi, Pearl Mackie ve Matt Lucas gibi isimlerin rol alacağı yeni sezonun senaristliğini Steven Moffat üstleniyor. Yeni sezon 15 Nisan‘da başlayacak. Doctor Who 10. Sezon fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Doctor Who 10. Sezon Fragmanı