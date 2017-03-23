Fi Dizisinden Yeni Tanıtım Videosu Geldi

31 Mart’ta başlayacak olan Azra Kohen‘in çok satan “Fi-Çi-Pi” serisinden uyarlanan, başrollerinde Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç‘ın yer aldığı Fi, bize kalırsa Türkiye’nin Masum‘dan sonra en iyi Amerikan tarzı internet dizilerinden biri.

Fi, 15 bölümden oluşacak ve her bölümü 40 dakika olacaktır. Eminim aranızda dizinin adını yeni duyanlar vardır. O yüzden dizinin (kitabın) konusuna buraya tıklayarak bakabilirsiniz. Fi, Doğuş Medya Grubunun Netflix‘e yerli rakip olarak kurduğu PuhuTV‘de yayımlanacak.

Bu da şu soruyu akla getiriyor? Yeni çıkan Türk dizilerinin süresinin 40-50 dakikaya inmesi, Türk dizilerinin kalitesinin yükselmeye başladığının bir göstergesi mi? Sizin de bildiğiniz gibi Türk dizilerinin 3-3.5 saat sürmesi hepimizi rahatsız eden bir konu. Ancak çıkan son birkaç internet dizisi – Masum, Sahipli – Türk firmaların dizi saatlerini yavaş yavaş azaltmaya çalıştığının bir göstergesi olabilir mi?

Hep birlikte göreceğiz.

Fi Dizisi Fragman