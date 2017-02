FOX Dizileri Sevindirici Haberlerle Geldi

-Reklamlar-

FOX dizileri sevindirici ve sürprizi bol haberlerle geldi. Yeni sezonu onaylanan diziler ve kadroya katılan yeni oyuncularla ilgili duyurular bu haberde.

Jamie Chung, X-Men dizisinin kadrosuna katıldı

Geçtiğimiz günlerde pilot bölümünün yayınlanacağı duyurulan X-Men dizisinin kadrosuna Jamie Chung katıldı. Gotham ve Believe gibi dizilerinden hatırladığımız oyuncu Blink karakterini canlandıracak.

Lethal Weapon dizisi için 2. sezon onayını verildi

Hollywood Reporter tarafından servis edilen habere göre dizinin yeni sezon onayı verildi. Damon Wayans ve Clayne Crawford‘un baş rollerini paylaştığı sinema uyarlaması olan dizide yeni sezon 22 bölümden oluşacak.

Star dizisi için 2. sezon onayını verildi

Lee Daniels ve Tom Donaghy tarafından yapımcılığı ve senaristliği üstlenen dizinin ikinci sezon onayı verildi. Müzikal bir yapım olan ve üç şarkıcının konu edildiği dizinin ikinci sezonu kanal tarafından 13 bölüm olarak sipariş edildi.

The Mick dizisi ikinci sezon onayını aldı

Kahkaha efektsiz komedi dizisi diye tabir edebileceğimiz yapımın ikinci sezonuna onay verildi. Geçtiğimiz sezonun 13 bölümden oluştuğu dizinin yeni sezonda da 13 bölümden oluşacağı duyuruldu. Kardeşinin evinde kalarak acayip yeğenlerine bakıcılık yapan bir teyzenin anlatıldığı dizinin baş rolünde Kaitlin Olson yer alıyor.

Demi Moore, Empire dizisinin kadrosuna katıldı

Ünlü oyuncu Demi Moore FOX’un reytingi yüksek dizisi Empire‘ın kadrosuna katıldı. Ghost, A Few Good Men, The Joneses, My Best Friend’s Girl ve Indecent Proposal gibi filmleriyle bilinen yıldız, dizinin üçüncü sezonunun sonunda gözükeceği ve dördüncü sezonda kadroya dahil edileceği duyuruldu.

Linda From HR dizisinin baş rolü Lauren Graham oldu

Bir aile komedisi olan dizi, insan kaynakları çalışanı olan Linda Plugh karakterine yoğunlaşıyor. Aldığı kötü kararlardan sonra karakterimizi tatmin etmeyen ev ve iş hayatı bir an da tehlikeli bir hale gelmesi anlatılıyor. Gilmore Girls ve Parethood gibi yapımlardan akıllarda kalan Lauren Graham’ın baş rol olacağı dizi ilk olarak pilot bölümüyle ekranlara gelecek.

Her geçen gün yeni haberlerin çoğaldığı televizyon dünyasında, FOX kanalının güncel haberleri bu şekildeydi. Yeni sezonlarıyla ve oyuncularıyla sürprizlerle dolu yenilikler bizleri bekliyor.