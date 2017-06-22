Game of Thrones 7. Sezon 2. Fragmanı Geldi

Game of Thrones‘un 7. sezonu için geri sayım çoktan başlamışken bir de ne görelim? 2. fragman gelmiş! Hem de nasıl bir geliş… 7. sezonun 2 fragmanı yayınlanan dizinin yayın tarihi yaklaştıkça merak edilen sorular ve cevaplar da çoğalıyor. Fragman bize oldukça fazla ipucu sunsa da bir yıllık hasretimize derman olamıyor. Bu yüzden 16 Temmuz’u beklemeye devam edeceğiz.

Yeni fragman Night King ve ölümsüz ordusunun donmuş ihtişamıyla bizi fazlasıyla heyecanlandırdı. Aynı zamanda Daenerys Targaryen’in üç ejderhası yedinci sezonda, ejderha kraliçesinin işgal gemisinin bir parçası olarak Westeros’a gidiyor. Cercei ve Jamie Lannister kardeşlerin oyunları da göze çarpacak gibi duruyor. Sansa için ya ölecek ya da hamile gibi yorumlar var, iki düşünce de oldukça enteresan. Bizim asıl merak konumuz ise Jon Snow?

7. sezon ilk fragmanı, yayınlandığı ilk 24 saatte YouTube’da 19 milyon, Facebook’ta 41 milyon ve Twitter’da 4 milyon kez izlenmişti. HBO’ya göre Game of Thrones 7. sezon tanıtımı, farklı medya kanallarında toplam 67,6 milyon kez görüntülendi. #winterishere

Buyurun rekor üstüne rekorlar kıran, canımız Game of Thrones‘un ikinci fragmanı:

Game of Thrones 7. Sezon 2. Fragmanı