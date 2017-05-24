Merakla beklenen Game of Thrones 7. Sezon fragmanı geldi. Büyük savaş artık başladı! Jon Snow, Khaleesi ve Ak Gezenler arasındaki hikaye bakalım nasıl şekillenecek?

David Benioff ile D. B. Weiss tarafından yaratılan ve ABD televizyon kanalı HBO’da yayınlanan fantastik televizyon dizisi Game of Thrones yine can yakan bir geri dönüş yapacak gibi görünüyor. Gözlerimiz yollarda kaldı desek yeri olacak olan yapımın 7. sezonuna çok az kalmışken bir de fragmanla bizi iyice heveslendirdiler. Hem de ne fragman..

Hanedan entrikaları, dönen oyunlar, birilerinin kuyusunu kazmak için düşmanla bir olanlar, kadınlar ve şehvet, ölümler, yaralanmalar, yeniden dirilmeler.. Anlayacağınız ne arasak bulabileceğimiz dizide, çok çekişmeli ve artık nihai sonuca ermeli bir sezon yaşayacak gibiyiz. Dizinin kadrosunu tekrar hatırlamak gerekirse; ejderhaların annesi Emilia Clarke, küçük iblis Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, kuzeyin oğlu Kit Harington, Aidan Gillen, Liam Cunningham, Carice Van Houten, Sophie Turner, Isaac Hempstead-Wright, Maisie Williams ve daha birçok isim var. Dizi George R.R. Martin‘in çok satan kitap serisinden uyarlandı.

10 bölümlük 6. sezonu geçen sene Haziran ayında bitirmiştik. 7. sezon ise 16 Temmuz’da ekrandaki yerini alıp bizlerle buluşacak. Fragmandan anladığımız kadarıyla işler iyice kızışmış görünüyor. Detaylı bir inceleme ile bir sonraki yazıda zaten sizleri bol bol bilgilendiriyor olacağız ancak şimdilik taptaze fragmanı soğutmadan birkaç kez izleyelim. Buyurun:

Game of Thrones 7. Sezon Fragmanı