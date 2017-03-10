“Game of Thrones 7. Sezon ne zaman başlayacak?” sorusu kafaları kurcalarken dün yapılan Facebook canlı yayını ile cevabı buldu: 16 Temmuz 2017

Game of Thrones 7. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Game of Thrones’un 7. Sezon başlangıç tarihi dün akşam yapılan Facebook canlı yayını ile duyuruldu. Canlı yayında bir buz kütlesine gizlenmiş mesajın alevle eritilerek gösterildiğine şahit olduk. İzleyenlere “Fire” ya da “Dracarys” yazarak alevi artırabilecekleri de söyleyerek etkileşimi arşa dayadılar.

Ardından buzlar eridi ve Game of Thrones 7. Sezon‘un ne zaman başlayacağı belli oldu: 16 Temmuz 2017!

Game of Thrones 6. Sezonda; Daenerys’in (Emilia Clarke) ejderhaları ve onun büyük ordusu sonunda Westeros’a doğru hareket etmiş, Cersei (Lena Headey) çocuklarını öldürerek kraliçe olmuştu. Night King ise ordusu ise kuzeye doğru ilerlerken savaşın ne kadar yakın olduğunu söylemeye gerek yoktur sanırım?

Gördüğünüz ve aşağıda teaser videosunu da izleyeceğiniz üzere bizi neyin beklediğini tam olarak bilemiyoruz. Aslında Arya rolüyle gönlümüzü fetheden Maisie Williams‘ın geçen yıl attığı aşağıdaki tweet duygularımıza tercüman:

Lafı fazla uzatmadan Game of Thrones 7. Sezon teaserına geçelim:

Game of Thrones 7. Sezon Ne Zaman Başlıyor?