Game of Thrones 8. Sezon ve Ed Sheeran Sürprizi

Game of Thrones yapımcıları hafta sonu SXSW panelinde 8. sezon ile ilgili konuştu. Game of Thrones 8. Sezon 6 bölüm ve bir de Ed Sheeran cameosu olacak.

Daha önce çok fazla sitede dedikodu olarak söz edilen 8. Sezon’un 6 bölüm olması artık resmileşti.

Game of Thrones 8. Sezon 6 Bölüm Olacak

HBO’nun efsanevi dizisi Game of Thrones‘un yönetici yapımcıları David Benioff ve D.B. Weiss, konu ile ilgili Entertainment Weekly‘e şunları söylemişler:

Son sezon yalnızca 6 bölümden oluşacak. Başlangıçtan bu yana 70 saatlik bir yapmış gibiyiz. 73 de olabilirdi ama serinin başından beri hepimiz çok yorulduk. Hikayenin orta kısmını da geride bırakalı çok oldu. Artık sona çok yakınız. O yüzden böyle olması gerekiyordu. Ana karakterlerden hiç kimseyi kaybetmeden hikayenin sonuna kadar gelmiş olmak da gerçekten bu büyük emeğin sonucu oldu.

Ek olarak yapımcılar seriye herhangi bir devam dizisi yapılmayacağını belirtmişler. Ayrıca Benioff “Bence HBO çok daha iyisini yapabilir. Önüme bakarak farklı ve yeni bir kan arayışına devam ediyorum.” demiş.

Ed Sheeran da Game of Thrones’da Rol Alacak

Yukarıdaki can sıkıcı detayların ardından sonunda eğlenceli bir haber geldi. Yapımcıların da onayladığı üzere ünlü müzisyen Ed Sheeran, Game of Thrones 7. Sezonunda bir cameo ile yer alacakmış.

Hatta bunun ile ilgili şimdiden monteler yapılmaya başlandı bile:

Leaked photo of Ed Sheeran in #GameOfThrones season 7! pic.twitter.com/np1i5Hvxof — Jon Snow (@LordSnow) March 13, 2017

Geçen gün canlı yayın ile duyurulduğu üzere Game of Thrones’un 7. Sezonu 16 Temmuz’da bizlerle olacak.