Gotham 3. Sezon 15. Bölüm Fragmanı Sonunda Geldi

Yazan:
Ali Tuna Alsoy
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DC Comics‘in şu anda en iyi giden dizilerinden biri olan Gotham, sizin de bildiğiniz gibi uzun bir ara vermişti ve nihayet ara bitiyor.

Dizi ile ilgili bir başka gelişme ise şu: Cuma gününden Pazartesi gününe alındı. Eğer “Ben Gotham izlemedim.” diyorsanız hemen başlamanızı öneririm. Gerçekten muhteşem bir polisiye dizisi. Üstelik dizide Bulmacacı, Kedi Kadın, Penguen, Freeze vb. birçok kötü karakter de yer alıyor.

Screenshot 8 Gotham 3. Sezon 15. Bölüm Fragmanı Sonunda Geldi

Peki ya Gotham’ın konusu ne? Gotham, ailesi yeni öldürülen Bruce Wayne‘in davasını kahramanımız Jim Gordon‘ın devralmasıyla başlıyor. O dönemdeki Gotham, o dönemdeki Wayne Enterprises ve daha birçoğu. Hatta, yarasa mağarası bile…

Screenshot 9 Gotham 3. Sezon 15. Bölüm Fragmanı Sonunda Geldi

Dizi şu anda 3. sezonun neredeyse yarısından fazlasını bitirmiş durumda. Eğer diziye yetişmek istiyorsanız, biraz hızlı seyretmeniz gerekecek. Gotham 3. sezon 15. bölüm fragmanına hemen alttan ulaşabilir ve görüşlerinizi yorumlara yazarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Gotham 3. Sezon 15. Bölüm Fragmanı

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