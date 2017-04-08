Masum Dizisi 2. Sezon Onayını Aldı

Türkiye’nin ilk online dizisi Masum’dan sürpriz bir haber geldi. İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar panelinde konuşan dizinin senaristi Berkun Oya ve dizinin yönetmeni Seren Yüce diziyle ilgili harika bir haber duyurdu.

Masum Dizisinin İkinci Sezonu Olacak

İzleyenlerden tam not alan ve 8 bölümlük bir mini dizi olarak planlanan Türkiye’nin ilk online dizisi olan Masum, beklenmedik bir zamanda gelen haber ile izleyenlerini sevindirdi. Dizinin ikinci sezonu olacak! Fakat yeni sezonun nasıl bir konu üzerinde şekilleneceği ve ne zaman başlayacağı ile ilgili bir ipucu verilmedi. Farklı bir konu olarak devam edebileceği söylentiler arasında.

İlk sezonda Haluk Bilginer, Ali Atay, Okan Yalabık, Tülin Özen, Nur Sürer, Serkan Keskin ve Bartu Küçükçağlayan’ın başrolünde olduğu BluTv platformu tarafından yayınlanan dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosunun nasıl olacağı belirsiz.

Masum Dizisi Fragmanı