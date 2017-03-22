Merakla Beklenen Death Note’tan İlk Fragman Geldi

Prömiyeri 25 Ağustos’ta yapılacak olan Netflix‘in Death Note‘undan fragman geldi. Başrollerde Lakeith Stanfield, Willem Dafoe ve Margaret Qualley yer alıyor. Gelelim detaylara!

Manga sayısız defa televizyon dizisi ve filme çevrilmişti ancak ilk defa Amerikan meşeili bir adaptasyon ile karşımıza çıkıyor. Death Note‘un bu adaptasyonu ile ilgili haklarını elinde bulunduran Warner Bros.’un vazgeçmesinin ardından yönetmen Adam Wingard‘ın büyük isteği üzerine stüdyo hakları Netflix’e sattı.

The Guest, V/H/S 1 ve 2 ile You’re Next gibi yapımların da yönetmenliğini yapan Adam Wingard‘ın bu hevesi bizi de heyecanlandırdı!

Tsugumi Ohba ve Takeshi Obata tarafından yazılan ünlü Japon manganın konusu bildiğiniz üzere; On yedi yaşındaki bir lise öğrencisinin, Ryuk adlı bir shinigaminin (Ölüm Tanrısı) düşürmüş olduğu doğa üstü bir defteri -Ölüm Defteri’ni- bulup kendini nasıl “Yeni Dünyanın Tanrısı” yaptığını anlatıyor. Bu deftere ismi yazılan kişi bir şekilde hayatını kaybediyor.

Yönetmen koltuğunda Adam Wingard otururken; kadroda ise Lakeith Stanfield, Shea Whigham, Margaret Qualley, Willem Dafoe, Nat Wolff, Masi Oka gibi isimler var. Heyecanla beklemeye devam ediyoruz. Çok güzel olacak çoook!



Death Note Fragman