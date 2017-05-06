Merakla Beklenen Marvel Dizisi Inhumans’dan İlk Teaser Fragman Geldi

Yazan:
Ali Tuna Alsoy
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Bu yılın merakla beklenen dizilerinden biri olan Inhumans‘dan ilk teaser fragman geldi. Peki ya Inhumans nedir? Süper güçleri neler? Onları özel kılan ne? Haydi bakalım:

inhumans Merakla Beklenen Marvel Dizisi Inhumansdan İlk Teaser Fragman Geldi

  • İlk olarak, Black Bolt. Black Bolt’un en büyük gücü hipersonik sesidir. Uçabilir, güçlü ve çeviktir. Tehdit olarak görünen Inhumanlara karşı Black Bolt savunmacı bir tutum izlerken, kardeşi güçlerinin tüm dünyanın görmesini istiyor. Medusa’dan sonra en önemli karakterdir o yüzden.
  • İkinci olarak, Medusa. Medusa, Black Bolt’un karısı ve aynı zamanda da kraliçedir. En büyük gücü saçlarıdır. Saçları uzayabilir, kısalabilir, ve en önemlisi ise saçının her teli bir demir kadar güçlüdür.
  • Üçüncü olarak, Black Bolt‘un kuzeni Karnak. Düşmanlarının zayıf noktaları sezer. Bir yakın dövüş uzmanıdır.
  • Dördüncü olarak, Karnak’ın kardeşi Triton. Triton, güçleri bakımından Aquaman‘e benzemekte. Gücü, su altında nefes alabiliyor oluşu.
  • Beşinci olarak, Gorgon. Ayağıyla yere vurduğunda sismik şok dalgaları oluşturabilir.
  • Altıncı olarak, Medusa’nın kardeşi Crystal. Gücü, elementleri manipüle etmek.

inhumans 1 Merakla Beklenen Marvel Dizisi Inhumansdan İlk Teaser Fragman Geldi

Ve son olarak, Inhumans ilk başta film olarak planlanmasına rağmen daha sonra diziye dönüştürülmüştür. Inhumans‘ın ilk Teaser’ını hemen aşağıda bulabilirsiniz.

Inhuman İlk Teaser Fragman

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