Netflix’in Death Note’undan Yeni Fragman

Geldi, geliyor derken Netflix‘in Death Note‘undan yepyeni bir fragman geldi. Nat Wolff, Margaret Qualley ve Willem Dafoe‘nun başrolde olduğu diziyi merakla bekliyoruz. TIRNAKLARIMIZI YİYORUZ. ACAYİP HEYECANLIYIZ!

Death Note‘un bu adaptasyonu ile ilgili haklarını elinde bulunduran Warner Bros.’un vazgeçmesinin ardından yönetmen Adam Wingard‘ın büyük isteği üzerine stüdyo hakları Netflix’e sattı.

Tsugumi Ohba ve Takeshi Obata tarafından yazılan ünlü Japon manganın konusu bildiğiniz üzere; On yedi yaşındaki bir lise öğrencisinin, Ryuk adlı bir shinigaminin (Ölüm Tanrısı) düşürmüş olduğu doğa üstü bir defteri -Ölüm Defteri’ni- bulup kendini nasıl “Yeni Dünyanın Tanrısı” yaptığını anlatıyor. Bu deftere ismi yazılan kişi bir şekilde hayatını kaybediyor.

Death Note Oyuncuları ve Rolleri

Nat Wolff ( Paper Towns , The Fault in Our Stars ) – Light Turner

, ) Light Turner Margaret Qualley ( The Nice Guys , The Leftovers ) – Mia Sutton

, ) – Mia Sutton Keith Stanfield ( Straight Outta Compton , Dope , Short Term 12 ) – “L”

, , ) – “L” Paul Nakauchi ( Alpha and Omega ) – Watari

) – Watari Shea Whigham ( Agent Carter , Boardwalk Empire ) – James Turner

, ) – James Turner Willem Dafoe (The Boondock Saints, Spider-Man) – Ryuk

Çok sayıda önemli yapımcının görev aldığı Death Note‘un global prömiyeri 25 Ağustos’ta yapılacak.

Death Note Yeni Fragman

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