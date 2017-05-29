Netflix’in Türkiye’deki Orijinal Dizisi Hakkında İlk Detaylar Geldi

Netflix‘in Türkiye’deki ilk orijinal dizisiyle ilgi bilgiler geldi. İlk olarak İstanbul Grand Pera‘da düzenlenen davet sırasında dizi duyurulmuştu ve şimdide dizinin nasıl bir konuya ve karakterlere sahip olacağıyla ilgili detaylar geldi.

O3 Medya ile anlaşmaya varan Netflix, diziyi henüz kimin yazacağı ve yöneteceği konusunda bir duyuruda bulunmadı. İçinde fantastik ögeler de barındıran bir dram hikayesine sahip olması beklenen yerli dizinin baş yapımcılığını ise Onur Güvenatam üstlenecek.

Netflix’in Türkiye’de Çekilecek Orijinal Dizisinin Konusu

“Genç bir adam, özel güçlere sahip olduğunu keşfeder. Şimdi İstanbul’u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı, şehri ve tüm insanlığı korumak için elindeki bu güçleri kullanmayı öğrenmesi gerekmektedir. Bu yolculukta kendisine yardım edecek arkadaşlarıyla harekete geçmekten başka çaresi yoktur.”

Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi, Onur Güvenatam baş yapımcılığında, İstanbul merkezli O3 Medya tarafından çekilecek. Onur Güvenatam yeni proje hakkında şöyle konuştu: “Netflix’in Türkiye’deki ilk orijinal dizisini çekmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yeni türün ülkemizde bir dönüm noktası olacağına ve yalnızca Türk izleyicisi değil, dünya izleyicisine de aynı şekilde hitap edeceğine inanıyoruz.”

Netflix Uluslararası Orijinal Diziler Başkan Yardımcısı Erik Barmack, Türk yapımla ilgili olarak şunları söyledi;

“İlk orijinal Türkçe dizimizi çekecek olmaktan dolayı heyecanlıyız. Genç, dinamik ve heyecan verici olan bu yepyeni projede O3 ile birlikte çalışıyoruz. Netflix’in bu muhteşem Türkçe yapım için en ideal uluslararası platform olacağına inancımız tam ve bu yıl içerisinde daha fazla detay paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Osmanlı ve Türk efsanelerinin yanı sıra tarihten esinlenen bir kahramanlık hikayesini anlatacak olan dizi 10 bölümden oluşacak. 2018 yılında tüm dünyada aynı anda, sadece Netflix’ten izlenebilecek.