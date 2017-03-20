Robert De Niro’lu The Wizard of Lies’tan Fragman Geldi

HBO‘nun Mayıs ayında prömiyerini yapacağı Robert De Niro‘lu The Wizard of Lies televizyon filminden fragman geldi. Bu büyük yapımda Bernie Madoff‘un biyografisi işlenecek.

The Wizard of Lies Konusu



ABD tarihinin en büyük mali dolancılık olayına imza atan Bernard Madoff‘un biyografisi işleniyor olacak. Yatırımcılarına verdiği zararı bir yana bırakacak olursak ailesine de verdiği zarar (Çocuklarından biri 10 yıl hapis yattı. Diğeri ise kendini astı) ile çok fena bir adamdan bahsediyoruz.

Madoff, 11 federal suçu 12 Mart 2009 tarihinde kabul eder ve milyarlarca dolarlık yatırım yapan binlerce kişinin dolandırıldığını itiraf eder. Madoff, 1990’ların başında Ponzi oyununun başladığını söyler. Ancak, federal araştırmacılar dolandırıcılığın 1970’lerde başladığını inandıklarını öne sürerler. Mahkeme tarafından atanan yediemin, yatırımcıların gerçek kayıplarının 18 milyar dolar olduğunu tahmin ettiğini bildirdi. 29 Haziran 2009 tarihinde, Madoff maksimum 150 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

The Wizard of Lies‘ta Robert de Niro‘nun aksine ünlü oyuncu Michelle Pfeiffer da Madoff’un karısı Ruth Madoff rolüyle karşımıza çıkacak.

The Wizard of Lies Oyuncuları

Alessandro Nivola ( American Hustle ) – Mark Madoff (Çocuklar)

) – Mark Madoff (Çocuklar) Nathan Darrow ( House of Cards ) – Andrew Madoff (Çocuklar)

) – Andrew Madoff (Çocuklar) Kristen Connolly ( The Cabin in the Woods ) – Stephanie Madoff, (Mark’ın karısı)

) – Stephanie Madoff, (Mark’ın karısı) Lily Rabe ( Pawn Sacrifice ) – Catherine Hooper (Andrew’un Nişanlısı)

) – Catherine Hooper (Andrew’un Nişanlısı) Hank Azaria (Lovelace) – Frank DiPascali (Bernie’nin Ponzi Oyunu’ndaki sağ kolu)

Diana B. Henriques’in Madoff’u hapishanede ziyaret edip notlar alarak yazdığı aynı isimli kitaptan uyarlanan dizi epey ses getireceğe benziyor.

The Wizard of Lies Fragman