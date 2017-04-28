Sense8 2. Sezon Yeni Bölümleri 5 Mayıs’ta Neflix’te!

“Sense8 2. Sezon ne zaman yayınlanacak?” diye içimiz içimiz yiyordu ama bölümlerin ne zaman yayınlanacağı belli oldu! Tarih: 5 Mayıs!

Netflix‘in en çok sevilen dizilerinden biri olan Sense8‘in, heyecanla beklediğimiz yeni bölümleri çok yakında geliyor. Aranızda Sense8‘i bilmeyen varsa -ki umarım yoktur- sizin için açıklayayım:

Dizi, telepati yoluyla birbirlerinin hayatını yaşayabilen 8 gencin hikayesini anlatıyor. Dizinin başrol oyuncuları ise Tuppence Middleton, Brian J. Smith, Doona Bae, Max Riemelt, Naveen Andrews iken, dizinin yönetmen koltuğunda ise Lilly Wachowski, Lana Wachowski ve J. Michael Straczynski oturuyor.

Her sezonunda 10 bölüme yer veren dizi, bir Netflix Orijinal Dizisi olduğundan yalnızca Netflix üzerinden izleyebilirsiniz -yasal olarak tabii-. Türkiye’de çok yüksek bir hayran kitlesine sahip olan Sense8, yeni bölümleriyle 5 Mayıs’ta yayında.

Ve son olarak, eğer dizinin fragmanını şimdiye kadar hiç izlemediyseniz dizinin konsept fragmanın aşağıdan izleyebilirsiniz:

Sense8 Konsept Fragmanı

Sense8 2. Sezon Fragmanı