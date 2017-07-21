Sherlock’un 5. Sezonu 2 Yıl Gecikmeli Gelebilir

Yazar
Hakan Şenol
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Sherlock‘un muhtemel 5. sezonunun ekranlara gelmesi 2 yılı bulabilir. Bu ihtimal dizinin ortak yapımcısı Mark Gatiss tarafından duyuruldu ve hit İngiliz dizisinin beşinci sezonunun mümkün olmasına rağmen, bunun büyük bir ihtimalle meyve vermeden önce en az 2 yıl süreceğini itiraf etti.

Benedict Cumberbatch‘ı yetenekli dedektif Sherlock Holmes olarak gördüğümüz dizi, çağdaş reenkarnasyon olarak 4 sezondur ekranlara geliyordu. Ocak ayında 4. Sezonunun finale uygun bir şekilde son bulmasıyla herkesin aklında “Beşinci bir sezon olacak mı? Yoksa bu her şeyin sonu muydu?” şeklinde sorular belirdi. 

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Sherlock 5. Sezon ne zaman gelecek?

Her sezon 3 bölüm yayınlayan fakat her bölümünde bir film tadı veren dizi 2 yıl sürecek bir çekim sonucunda ekranlara tekrar gelirse eminiz ki diğer sezonlardan çok daha kaliteli olacak ve keyif verecektir.

Uzun bir aradan sonra dizi 5. sezon ile ekranlara gelse izler misiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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