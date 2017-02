Stranger Things 2. Sezon İlk Görüntüsü Geldi

Netflix‘in yeni bölümleri merakla beklenen dizisi Stranger Things 2. Sezon ilk görüntüsü geldi. Dustin, Mike ve Lucas’ın yer aldığı fotoğraf ise Hayalet Avcıları temalı!

Entertainment Weekly tarafından paylaşılan fotoğraf pazar günü gerçekleşecek Super Bowl özelinde çekilmiş. Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard) ve Lucas’ın (Caleb McLaughlin) Ghostbusters kıyafetleri ile verdikleri pozu aşağıda bulabilirsiniz.

Stranger Things 2. Sezon kadrosunda Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Cara Buono, Charlie Heaton ve Matthew Modine başrolleri paylaşacak. Kadroya yeni eklenen Sadie Sink (Unbreakable Kimmy Schmidt), Dacre Montgomery (Yeni Power Rangers filmindeki Kırmızı Ranger), Brett Gelman (Blunt Talk, The Other Guys), Linnea Berthelsen ve 80’lerin ikonik isimleri Sean Astin (The Goonies) ve Paul Reiser (Aliens).

1984 yılında geçecek olan Stranger Things 2. Sezon, Matt Duffer ve Ross Duffer tarafından yazılıp yönetilmektedir. Serinin her şeyi olan Duffer Kardeşler’e yönetici yapımcı olarak Shawn Levy ve Dan Cohen eşlik ediyor.

Bu yıl Netflix’ten izleyeceğimiz Stranger Things 2. Sezon için meraklı bekleyişimiz devam ediyor. Belki de sansasyonel bir Super Bowl videosu ile karşımıza gelirler ha ne dersiniz?

Stranger Things 2. Sezon İlk Görüntüsü