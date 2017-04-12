The Mist Dizisinden Poster ve Fragman Geldi

Stephen King‘in Skeleton Crew isimli kitabından uyarlanacak olan The Mist dizisinin fragmanı yayınlandı. Christian Torpe tarafından yapımcılığı üstlenen dizi Spike TV tarafından yayınlanacak.

Daha önce film olarak da beyaz perde uyarlamasını gördüğümüz kitabın sadece Stephen King uyarlamalarının ilgi gördüğü için mi dizi olarak çekildiği ise bilinmiyor. Oldukça tipik bir konusu olduğu ise kesin.

The Mist Dizisi Posteri

Bir kasabaya vuran tehlikeli sis ve bu durum karşında hayatta kalmaya çalışan karakterleri izleyeceğimiz dizide Alyssa Sutherland, Morgan Spector, Frances Conroy gibi isimleri başrolde göreceğiz.

200 sayfalık bir kitaptan nasıl bir dizi çıkacağını ise merakla bekliyoruz. The Mist, Amerika’da 22 Haziran tarihinde ekranlara gelecek. Biz yine pek tabii ki illegal yollardan izlemek zorunda kalacak gibiyiz…

The Mist Fragman