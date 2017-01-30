SAG Ödülleri 2017 Kazananları Belli Oldu

SAG Ödülleri 2017 kazananları dün gece yapılan organizasyon ile belli oldu. İşte performanslarıyla Denzel Washington ve Emma Stone‘un ödül aldığı tam liste!
4 adaylık ile ön plana çıkan Manchester by the Sea‘nin eli boş döndüğü SAG Ödülleri 2017 kazananlarını kırmızı ile işaretledik.
SAG Ödülleri 2017 Kazananları
En İyi Oyuncu Kadrosu Ödülü
- Captain Fantastic
- Fences
- Hidden Figures
- Manchester by the Sea
- Moonlight
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
- Amy Adams – Arrival
- Emily Blunt – The Girl on the Train
- Natalie Portman – Jackie
- Emma Stone – La La Land
- Meryl Streep – Florence Foster Jenkins
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
- Casey Affleck – Manchester by the Sea
- Andrew Garfield – Hacksaw Ridge
- Ryan Gosling – La La Land
- Viggo Mortensen – Captain Fantastic
- Denzel Washington – Fences
En İyi Drama Dizisi Kadrosu Ödülü
- The Crown
- Downton Abbey
- Game of Thrones
- Stranger Things
- Westworld
Drama Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
- Millie Bobby Brown – Stranger Things
- Claire Foy – The Crown
- Thandie Newton – Westworld
- Winona Ryder – Stranger Things
- Robin Wright – House of Cards
Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
- Sterling K. Brown – This Is Us
- Peter Dinklage – Game of Thrones
- John Lithgow – The Crown
- Rami Malek – Mr. Robot
- Kevin Spacey – House of Cards
En İyi Komedi Dizisi Kadrosu Ödülü
- The Big Bang Theory
- Black-ish
- Modern Family
- Orange Is the New Black
- Veep
Komedi Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
- Uzo Aduba – Orange Is the New Black
- Jane Fonda – Grace & Frankie
- Ellie Kemper – Unbreakable Kimmy Schmidt
- Julia Louis-Dreyfus – Veep
- Lily Tomlin – Grace & Frankie
Komedi Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
- Anthony Anderson – Black-ish
- Tituss Burgess – Unbreakable Kimmy Schmidt
- Ty Burrell – Modern Family
- William H. Macy – Shameless
- Jeffrey Tambor – Transparent
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü
- Viola Davis – Fences
- Naomie Harris – Moonlight
- Nicole Kidman – Lion
- Octavia Spencer – Hidden Figures
- Michelle Williams – Manchester by the Sea
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü
- Mahershala Ali – Moonlight
- Jeff Bridges – Hell or High Water
- Hugh Grant – Florence Foster Jenkins
- Lucas Hedges – Manchester by the Sea
- Dev Patel – Lion
Mini Dizi ya da TV Filmlerinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
- Bryce Dallas Howard – Black Mirror
- Felicity Huffman – American Crime
- Audra McDonald – Lady Day at Emerson’s Bar & Grill
- Sarah Paulson – The People v. O.J. Simpson
- Kerry Washington – Confirmation
Mini Dizi veya TV Filmlerinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
- Riz Ahmed – The Night Of
- Sterling K. Brown – The People v. O.J. Simpson
- Bryan Cranston – All the Way
- John Turturro – The Night Of
- Courtney B. Vance – The People v. O.J. Simpson
Filmlerde En İyi Dublör Performansı Ödülü
- Captain America: Civil War
- Doctor Strange
- Hacksaw Ridge
- Jason Bourne
- Nocturnal Animals
Dizilerde En İyi Dublör Performansı Ödülü
- Game of Thrones
- Marvel’s Daredevil
- Marvel’s Luke Cage
- The Walking Dead
- Westworld
53. SAG Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Lily Tomlin