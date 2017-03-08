14. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı

14. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması için başvurular başladı. Son başvurunun 1 Mayıs olduğu yarışmada sinemanın geleceği aranıyor olacak.

Altın Boğa Film Festivali çerçevesinde düzenlenecek olan “14. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması“na başvurular başladı. Lise öğrencilerinin çektikleri kısa filmleriyle katılabilecekleri bu yarışmada, alanında uzman jürilerin değerlendirmesi sonucu en beğenilen kısa film yönetmeni “Altın Boğa Özel Ödülü”ne sahip olacak.

Yarışmaya, düzenlendiği yıllar boyunca Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarından, farklı kültürlerden 900’ü aşkın kısa film katıldı. Önceki yıllarda jüri koltuğunda Nuri Bilge Ceylan, Atilla Dorsay, Ahmet Mümtaz Taylan, Hasibe Eren, Zeki Demirkubuz ve Mert Fırat gibi alanında yetkin yönetmen, oyuncu ve sinema yazarları oturdu. Her yıl sonunda organize edilen ödül törenleriyle genç sinemacıların ustalarla bir araya gelerek emeklerinin karşılığı olan birbirinden cazip ödülleri almaları sağlandı.

Türkiye’nin dört bir yanından lise öğrencilerini sinema alanına olan ilgilerini artırma ve bu alanda yaptıkları çalışmaların ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışma, geçtiğimiz senelerde uluslararası platforma taşındı ve bu sayede farklı kültürler sinema çatısı altında bir araya gelmiş oldu.

Son başvuru tarihi 1 Mayıs 2017 olarak belirlenen 14. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması hakkında detaylı bilgiye, katılım koşullarına ve ön başvuru formuna www.ielsinema.com adresinden ulaşılabilir.

14. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması Afişi