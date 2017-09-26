Filmekimi 2017 Heyecanı Başlıyor!

Her sene heyecan içinde beklediğimiz Filmekimi 2017 programı açıklandı. 29 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivali sakın kaçırmayın! Haydi detaylara geçelim:
Ekim aylarının çiçeği, her yılın gözdesi Filmekimi 2017’ye merhaba deme zamanı geldiiii. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 16. Filmekimi, bu yıl 29 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yani azıcık bir zamanımız kaldı, ayrıca biletler de satışa çıktı. Ve ne kadar zor bilet bulunuyor biliyorsunuz yani elinizi çabuk tutun deriz.
Biletler, 23 Eylül Cumartesi günü saat 10.30’dan itibaren sinema gişelerinden ve Biletix satış kanalları üzerinden satışa sunulmuş bulunuyor.
Filmekimi‘nin film programı da belli oldu. Gösterimler her zamanki gibi Rexx, Atlas, City’s ve Beyoğlu sinemalarında olacak.
Filmekimi 2017 Bilet Fiyatları şu şekilde:
|Tam
|İndirimli
| Lale
Tam
| Lale
İndirimli
|Hafta içi (11.00-13.30-16.00)
|8 TL
|8 TL
|8 TL
|8 TL
|Hafta içi (19.00)
|20 TL
|14 TL
|16 TL
|11 TL
|Hafta sonu (11.00-13.30-16.00-19.00)
|20 TL
|14 TL
|16 TL
|11 TL
|Tüm 21.30 seansları
|20 TL
|20 TL
|16 TL
|16 TL
Filmekimi sadece İstanbullularla değil, İstanbul dışındaki meraklıları ile de buluşacak.
Filmekimi Filmleri Hangi Salonlarda Gösterilecek
Edirne Cinemarine Sinemaları Margi Outlet 6-8 Ekim
Ankara Büyülü Fener Kızılay Sineması 13-17 Ekim
Eskişehir Cinemaximum Espark 13-15 Ekim
Diyarbakır Cinemaximum Ceylan 20-22 Ekim
İzmir Cinemaximum Mavibahçe 20-24 Ekim
Bodrum Cinemaximum Midtown 27-29 Ekim
Filmekimi 2017 Filmleri ise Şöyle
- Anne
- Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
- Aşkın Gücü
- Beni Adınla Çağır
- Borg-Mcenroe
- Çavdar Tarlasındaki Asi
- Deniz Kıyısındaki Ev
- Derin Sular
- Djam
- Ertesi Gün
- Ezeli Rekabet
- Fortunata
- Foxtrot
- Gemini
- Günübirlik Sevgili
- Hakaret
- Housewife
- İçimdeki Güneş
- İngiltere Benim
- Jeannette
- Jüpiter’in Uydusu
- Kalp Atışı Dakikada 120
- Kardaki İzler
- Kare
- Kutsal Geyiğin Ölümü
- Lucky
- Mekanlar ve Yüzler
- Muhteşem Kadın
- Nico 1988
- Paramparça
- Patti Cakes
- Redoubtable
- Rodin
- Sadakat
- Sevgisiz
- Son Cinayet
- Son Tatil
- Soygun
- Tahran Teboo
- The Beguiled
- The Party
- Thelma
- Üç Billboard, Ebbing Çıkışı,Mıssori
- Uysal Bir Ruh
- Velayet
- Victoria ve Abdul
- Yalnız Kalpler
- You Were Never Really Here
- Zama
- Zirve
Filmekimi 2017 Gösterim Çizelgesi incelenerek planların yapılması gerekiyor. Şimdiden söyleyelim de sonra “Aaaa ama bilet yook” demeyelim!