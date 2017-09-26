Filmekimi 2017 Heyecanı Başlıyor!

Her sene heyecan içinde beklediğimiz Filmekimi 2017 programı açıklandı. 29 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivali sakın kaçırmayın! Haydi detaylara geçelim:

Ekim aylarının çiçeği, her yılın gözdesi Filmekimi 2017’ye merhaba deme zamanı geldiiii. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 16. Filmekimi, bu yıl 29 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yani azıcık bir zamanımız kaldı, ayrıca biletler de satışa çıktı. Ve ne kadar zor bilet bulunuyor biliyorsunuz yani elinizi çabuk tutun deriz.

Biletler, 23 Eylül Cumartesi günü saat 10.30’dan itibaren sinema gişelerinden ve Biletix satış kanalları üzerinden satışa sunulmuş bulunuyor.

Filmekimi‘nin film programı da belli oldu. Gösterimler her zamanki gibi Rexx, Atlas, City’s ve Beyoğlu sinemalarında olacak.

Filmekimi 2017 Bilet Fiyatları şu şekilde:

Tam İndirimli Lale

Tam Lale

İndirimli Hafta içi (11.00-13.30-16.00) 8 TL 8 TL 8 TL 8 TL Hafta içi (19.00) 20 TL 14 TL 16 TL 11 TL Hafta sonu (11.00-13.30-16.00-19.00) 20 TL 14 TL 16 TL 11 TL Tüm 21.30 seansları 20 TL 20 TL 16 TL 16 TL

Filmekimi sadece İstanbullularla değil, İstanbul dışındaki meraklıları ile de buluşacak.

Filmekimi Filmleri Hangi Salonlarda Gösterilecek

Edirne Cinemarine Sinemaları Margi Outlet 6-8 Ekim

Ankara Büyülü Fener Kızılay Sineması 13-17 Ekim

Eskişehir Cinemaximum Espark 13-15 Ekim

Diyarbakır Cinemaximum Ceylan 20-22 Ekim

İzmir Cinemaximum Mavibahçe 20-24 Ekim

Bodrum Cinemaximum Midtown 27-29 Ekim

Filmekimi 2017 Filmleri ise Şöyle

Anne

Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok

Aşkın Gücü

Beni Adınla Çağır

Borg-Mcenroe

Çavdar Tarlasındaki Asi

Deniz Kıyısındaki Ev

Derin Sular

Djam

Ertesi Gün

Ezeli Rekabet

Fortunata

Foxtrot

Gemini

Günübirlik Sevgili

Hakaret

Housewife

İçimdeki Güneş

İngiltere Benim

Jeannette

Jüpiter’in Uydusu

Kalp Atışı Dakikada 120

Kardaki İzler

Kare

Kutsal Geyiğin Ölümü

Lucky

Mekanlar ve Yüzler

Muhteşem Kadın

Nico 1988

Paramparça

Patti Cakes

Redoubtable

Rodin

Sadakat

Sevgisiz

Son Cinayet

Son Tatil

Soygun

Tahran Teboo

The Beguiled

The Party

Thelma

Üç Billboard, Ebbing Çıkışı,Mıssori

Uysal Bir Ruh

Velayet

Victoria ve Abdul

Yalnız Kalpler

You Were Never Really Here

Zama

Zirve

Filmekimi 2017 Gösterim Çizelgesi incelenerek planların yapılması gerekiyor. Şimdiden söyleyelim de sonra “Aaaa ama bilet yook” demeyelim!