Oscar habercisi 2017 BAFTA kazananları belli oldu. La La Land, 11 dalda adaylıktan 5 ödülle, Manchester by the Sea ise 6 adaylıktan 2 ödülle döndü.
Oscar için geri sayım sürerken 2017 BAFTA kazananları ile beklenen sona doğru ilerliyoruz. Görünen o ki La La Land‘in sürklase edeceği bir ödül töreni bizleri bekliyor.
Çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa tabii ki…
NOT: Tom Holland’ın “Yükselen Yıldız” ödülü almış olması da epey sevindirici bir gelişme. Biz çok sevdik kendisini çünkü çoook.
2017 BAFTA Kazananları Tam Liste
En İyi Film
- La La Land / Aşıklar Şehri
Britanya Yapımı En İyi Film
- I, Daniel Blake / Ben, Daniel Blake
En İyi Yönetmen
- Damien Chazelle – La La Land
En İyi Erkek Oyuncu
- Casey Affleck – Manchester By The Sea
En İyi Kadın Oyuncu
- Emma Stone – La La Land
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Dev Patel – Lion
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Viola Davis – Fences
En İyi Uyarlama Senaryo
- Lion
En İyi Özgün Senaryo
- Manchester By The Sea
Çıkış Yapan En İyi Yönetmen (Britanya)
- Babak Anvari, Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh – Under The Shadow
İngilizce Olmayan En İyi Film
- Son Of Saul
En İyi Belgesel
- 13th
En İyi Animasyon
En İyi Görüntü Yönetimi
- La La Land
En İyi Kurgu
- Hacksaw Ridge
En İyi Makyaj ve Saç
- Florence Foster Jenkins
En İyi Kostüm Tasarımı
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
En İyi Görsel Efekt
- The Jungle Book
En İyi Özgün Müzik
- La La Land
En İyi Ses
- Arrival