2017 BAFTA Kazananları Belli Oldu

Emre Arısoy
-
0
25

Oscar habercisi 2017 BAFTA kazananları belli oldu. La La Land, 11 dalda adaylıktan 5 ödülle, Manchester by the Sea ise 6 adaylıktan 2 ödülle döndü.

2017 bafta kazananlari

Oscar için geri sayım sürerken 2017 BAFTA kazananları ile beklenen sona doğru ilerliyoruz. Görünen o ki La La Land‘in sürklase edeceği bir ödül töreni bizleri bekliyor.

Çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa tabii ki…

NOT: Tom Holland’ın “Yükselen Yıldız” ödülü almış olması da epey sevindirici bir gelişme. Biz çok sevdik kendisini çünkü çoook.

2017 BAFTA Kazananları Tam Liste

En İyi Film

  • La La Land / Aşıklar Şehri

Britanya Yapımı En İyi Film

  • I, Daniel Blake / Ben, Daniel Blake

En İyi Yönetmen

En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Kadın Oyuncu

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • Dev Patel – Lion

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • Viola Davis – Fences

En İyi Uyarlama Senaryo

  • Lion

En İyi Özgün Senaryo

  • Manchester By The Sea

Çıkış Yapan En İyi Yönetmen (Britanya)

  • Babak Anvari, Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh – Under The Shadow

İngilizce Olmayan En İyi Film

  • Son Of Saul

En İyi Belgesel

  • 13th

En İyi Animasyon

En İyi Görüntü Yönetimi

  • La La Land

En İyi Kurgu

  • Hacksaw Ridge

En İyi Makyaj ve Saç

  • Florence Foster Jenkins

En İyi Kostüm Tasarımı

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

En İyi Görsel Efekt

  • The Jungle Book

En İyi Özgün Müzik

  • La La Land

En İyi Ses

  • Arrival

Yükselen Yıldız Ödülü

Yeni ÇıkanlarYazarın Diğer İçerikleri