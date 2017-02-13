Oscar habercisi 2017 BAFTA kazananları belli oldu. La La Land, 11 dalda adaylıktan 5 ödülle, Manchester by the Sea ise 6 adaylıktan 2 ödülle döndü.

Oscar için geri sayım sürerken 2017 BAFTA kazananları ile beklenen sona doğru ilerliyoruz. Görünen o ki La La Land‘in sürklase edeceği bir ödül töreni bizleri bekliyor.

Çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa tabii ki…

NOT: Tom Holland’ın “Yükselen Yıldız” ödülü almış olması da epey sevindirici bir gelişme. Biz çok sevdik kendisini çünkü çoook.

2017 BAFTA Kazananları Tam Liste

En İyi Film

La La Land / Aşıklar Şehri

Britanya Yapımı En İyi Film

I, Daniel Blake / Ben, Daniel Blake

En İyi Yönetmen

Damien Chazelle – La La Land

En İyi Erkek Oyuncu

Casey Affleck – Manchester By The Sea

En İyi Kadın Oyuncu

Emma Stone – La La Land

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Dev Patel – Lion

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Viola Davis – Fences

En İyi Uyarlama Senaryo

Lion

En İyi Özgün Senaryo

Manchester By The Sea

Çıkış Yapan En İyi Yönetmen (Britanya)

Babak Anvari, Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh – Under The Shadow

İngilizce Olmayan En İyi Film

Son Of Saul

En İyi Belgesel

13th

En İyi Animasyon

En İyi Görüntü Yönetimi

La La Land

En İyi Kurgu

Hacksaw Ridge

En İyi Makyaj ve Saç

Florence Foster Jenkins

En İyi Kostüm Tasarımı

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

En İyi Görsel Efekt

The Jungle Book

En İyi Özgün Müzik

La La Land

En İyi Ses

Arrival

Yükselen Yıldız Ödülü