2017 Oscar Tahminleri İle Karşınızdayız

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Bu defa 2017 Oscar tahminleri ile karşınızdayız. En iyi film, en iyi erkek ve kadın oyuncu ile birlikte diğer tahminleri de yaptığımız listeyi kaçırmayın!

89. Oscar Ödülleri‘nin adaylarını sizinle paylaştıktan sonra sıra 2017 Oscar tahminleri kısmına geldi. 26 Şubat’ta Hollywood’daki Dolby Theatre’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2017 Oscar’ları için artık geri sayım yapılabilir. Tabi sayım yaparken, sizin de birkaç tahmininizi alırız.

2017 oscar tahminleri

Adaylar arasında en çok dikkat çeken Aşıklar Şehri – La La Land oldu. Nasıl oldu, onu biz de bilmiyoruz. Toplam 14 adaylık alan La La Land (Aşıklar Şehri) böylece Titanic’in rekorunu da geçmiş oldu. Oscar’ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre’de “La La Land” en iyi müzikal komedinin de aralarında olduğu 6 dalda ödül kazanmıştı. Adayları da tekrar hatırlayalım ve 2017 Oscar tahminleri listemize geçelim:

2017 Oscar Tahminleri

En İyi Kadın Oyuncu

  • Isabelle Huppert, Elle
  • Ruth Negga, Loving
  • Natalie Portman, Jackie
  • Emma Stone, La La Land
  • Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Bu yıl “En İyi Kadın Oyuncu” kategorisinde La La Landdeki performansıyla Emma Stone’un parlayacağını hissediyoruz. Jackie Kennedy’yi canlandıran Natalie Portman’ın şansı yüksek gibi ancak pek umutlu değiliz.

emma stone

 

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

  • Viola Davis, Fences
  • Naomie Harris, Moonlight
  • Nicole Kidman, Lion
  • Octavia Spencer, Hidden Figures
  • Michelle Williams, Manchester by the Sea

“Moonlight” filminde uyuşturucu bağımlısı bir anneyi canlandıran Naomie Harris’in 2017 Oscar tahminleri listemizin en güçlü ismi olduğunu düşünüyoruz. Kendisini daha önce Skyfall ve Spectre’de de çok beğenmiştik.

Naomie Harris

En İyi Film

  • Arrival
  • Fences
  • Hacksaw Ridge
  • Hell or High Water
  • Hidden Figures
  • La La Land
  • Lion
  • Manchester by the Sea
  • Moonlight

Kazanma olasılığı en yüksek film olarak “La La Land” diyoruz ama bu biraz da haklı çıkmak için.

la la land 1

En İyi Erkek Oyuncu

  • Casey Affleck, Manchester by the Sea
  • Andrew Garfield, Hacksaw Ridge
  • Ryan Gosling, La La Land
  • Viggo Mortensen, Captain Fantastic
  • Denzel Washington, Fences

Adaylar arasında şansı en yüksek olan Casey Affleck. Manchester By the Sea filmindeki etkileyici performansıyla toz yutturmuş. Kendisi Ben Affleck‘in kardeşi olmakla birlikte, daha önce Ocean’s serisinde ve Interstellar’da yer aldı.

casey

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

  • Mahershala Ali, Moonlight
  • Jeff Bridges, Hell or High Water
  • Lucas Hedges, Manchester by the Sea
  • Dev Patel, Lion
  • Michael Shannon, Nocturnal Animals

Slumdog Millionaire’le Oscar’a aday olamayan Dev Patel, Garth Davis’in Lion’ıyla ‘bu kez oldu’ dedirtecek mi? Patel filmde ailesinden ayrı kalan ve yetimhanede büyüyen, daha sonra da Avustralyalı bir aile tarafından evlat edinilen bir Hindistanlı çocuğu canlandırıyor. Patel’in canlandırdığı karakter, büyüdüğünde ailesini Google Earth üzerinden bulmaya çalışıyor. Bizce emeğine karşılık vermek gerek ama yine de siz bilirsiniz…

lion dev patel

En İyi Belgesel

  • Fire at Sea
  • I Am Not Your Negro
  • Life Animated
  • O.J.: Made in America
  • 13th

Burada tahminlerimiz iki yönde ilerledi ancak sonunda birinde karar kılabildik. Bizce Belgesel türünde Oscar’ı kucaklayacak olan yapım 13th olacak. Aynı zamanda New York Film Festivali’nin açılış filmi olan yapımda siyahi vatandaşların kanun önündeki konumu ve hapishane koşulları dikkat çekiyor.

am i next

Yabancı Dilde En İyi Film

  • Land of Mine
  • A Man Called Ove
  • The Salesman
  • Tanna
  • Toni Erdmann

Toni Erdmann, çok konuşulan filmler arasındaydı ve tahminlerimiz Oscar’ı kucaklayacağı yönünde.

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En İyi Özgün Müzik

  • Jackie
  • La La Land
  • Lion
  • Moonlight
  • Passengers

Şimdi burada elimiz La La Land‘den başkasına gidemedi. %99.9 kendisi alacaktır diye düşünüyoruz.

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En İyi Özgün Şarkı

  • “Audition (The Fools Who Dream),” La La Land
  • “Can’t Stop the Feeling,” Trolls
  • “City of Stars,” La La LAnd
  • “The Empty Chair,” Jim: The James Foley Story
  • “How Far I’ll Go,” Moana

Eğer yüreğimizin götürdüğü yere gidersek, yolda How Far I’ll Go dinlerdik. Umarız bizi dinler ve Oscar’ı Moana’ya verirler. La La Land çıkacağından neredeyse eminiz ama işte..

En İyi Görüntü Yönetimi

  • Arrival
  • La La Land
  • Lion
  • Moonlight
  • Silence

Hayaller Arrival, hayatlar La La Land olacak gibi bir hisle bu kategoriyi de tahmin etmiş bulunalım. Toplamda kaçıncı ödülü La La Land’e verdik hatırlayamıyoruz.

la la land 3

En İyi Yapım Tasarımı

  • Arrival
  • Fantastic Beasts and Where to Find Them
  • Hail, Caesar!
  • La La Land
  • Passengers

Bu dalda ödülü alacak olan yapımı seçmek, filmleri yapmaktan daha zor desek yeri olur.Arrival gerçekten müthişti, Fantastic Beast zaten bizim gönlümüzün sultanı. La La Land artık bir kategoriyi de başkasına bıraksın diyoruz. Kafamız iyice karıştı. Sonuç olarak tahminimiz yine La La Land. 

la la lannd

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

  • A Man Called Ove
  • Star Trek Beyond
  • Suicide Squad

Aslında elinde çok iyi bir şans olan ama değerlendiremediğini düşündüğümüz, biraz hayalkırıklığı yaşatan ama toz da konduramadığımız Suicide Squad. Bu sene aday oldu ama bizce kazanacak olan isim farklı. Bizim tahminimiz Star Trek Beyond.

star trek 1

En İyi Kostüm Tasarımı

  • Allied
  • Fantastic Beasts and Where to Find Them
  • Florence Foster Jenkins
  • Jackie
  • La La Land

Kalp atışlarımızın hızlandığı bir kategori olmakla birlikte en zor seçim yapılacak yer aslında burası. La La Land‘in kostümleri oldukça iyi olsa da; bizim aklımızdan geçen film Florence Foster Jenkins oluyor. Fakat gönül ister ki Fantastic Beasts and Where to Find Them alsın. Eminim bize katılıyorsunuz.

florence foster jenkins

En İyi Görsel Efekt

  • Deepwater Horizon
  • Doctor Strange
  • The Jungle Book
  • Kubo and the Two Strings
  • Rogue One: A Star Wars Story

Doctor Strange izlerken hepimizin ağzı kulaklarına vardı ve mutluluğu over doze yaşadık ancak ödülü olan isim The Jungle Book olacak gibi.

the jungle

En İyi Ses Kurgusu

  • Arrival
  • Deepwater Horizon
  • Hacksaw Ridge
  • La La Land
  • Sully

Hacksaw Ridge alır yürür diyenler?

hawsack

En İyi Ses Miksajı

La La Land, ismini söylemekten hiç sıkılmadık. (?) Sonuç olarak bir müzikale hakkını vermek gerekir.

la la land 4

En İyi Kısa Film

  • Ennemis Intérieurs
  • La Femme et le TGV
  • Silent Nights
  • Sing
  • Timecode

Ennemis Intérieurs, izlemediyseniz eğer mutlaka bir göz atın deriz. Kendisi Fransız yapımı bir dram.

Filmas.Vidiniai priešai

En İyi Yönetmen

  • Denis Villeneuve, Arrival
  • Mel Gibson, Hacksaw Ridge
  • Damien Chazelle, La La Land
  • Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea
  • Barry Jenkins, Moonlight

Damien Chazelle, En İyi Film kategorisinde kendisini gösterdikten sonra yönetmene de hakkını vermek gerekir diye düşünüyoruz.

damienn

En İyi Uyarlama Senaryo

  • Arrival
  • Fences
  • Hidden Figures
  • Lion
  • Moonlight

Moonlight, ülkemizde vizyona henüz giren filmi tek geçmek istiyoruz. Eğer Oscar alamazsa, kesin torpil var.

moonlight

En İyi Özgün Senaryo

  • Hell or High Water
  • La La Land
  • The Lobster
  • Manchester by the Sea
  • 20th Century Women

Manchester by The Sea, sıradanlığın mükemmeliyeti olarak bahsedilen yapım, senaryo konusundaki başarısını bu dalda gösterecek. Demedi demeyin..

manchester by the sea 1

En İyi Animasyon

  • Kubo and the Two Strings
  • Moana
  • My Life as a Zucchini
  • The Red Turtle
  • Zootopia

Burada da da gönüllerin şampiyonu ve büyük ihtimal Oscar’ı kucaklayacak olarak iki seçenek sunacağız. Oscar’ı alacak animasyonumuz muhtemelen yaratıcılığı ile Kubo olacak. Ancak herkesten tempolu alkış eşliğinde Zootopia sesleri yükseliyor.

zootopia 1

 

En İyi Film Kurgusu

  • Arrival
  • Hacksaw Ridge
  • Hell or High Water
  • La La Land
  • Moonlight

Bizce Hacksaw Ridge istenilen şanı şöhreti alamadı henüz. Halbuki daha fazla konuşulup paylaşılmalı, sevgi ve şefkat gösterilmeliydi. Biz hakkını tam da burada verelim dedik.

hacksaw ridge

En İyi Kısa Animasyon Filmi

Piper, minnoşlar minnoşu bir yapım. Mutlaka 5 dakikanızı ayırıp izlemeniz gerekiyor. Gülümsemenizi durduramayacaksınız.

piper

Bize göre 2017 Oscar tahminleri böyleydi. “Ya şu film/kişi ne alaka?” dedikleriniz varsa yorum olarak belirtebilirsiniz. Tartışırız 🙂

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