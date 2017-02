2017 Oscar Tahminleri İle Karşınızdayız

Bu defa 2017 Oscar tahminleri ile karşınızdayız. En iyi film, en iyi erkek ve kadın oyuncu ile birlikte diğer tahminleri de yaptığımız listeyi kaçırmayın!

89. Oscar Ödülleri‘nin adaylarını sizinle paylaştıktan sonra sıra 2017 Oscar tahminleri kısmına geldi. 26 Şubat’ta Hollywood’daki Dolby Theatre’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2017 Oscar’ları için artık geri sayım yapılabilir. Tabi sayım yaparken, sizin de birkaç tahmininizi alırız.

Adaylar arasında en çok dikkat çeken Aşıklar Şehri – La La Land oldu. Nasıl oldu, onu biz de bilmiyoruz. Toplam 14 adaylık alan La La Land (Aşıklar Şehri) böylece Titanic’in rekorunu da geçmiş oldu. Oscar’ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre’de “La La Land” en iyi müzikal komedinin de aralarında olduğu 6 dalda ödül kazanmıştı. Adayları da tekrar hatırlayalım ve 2017 Oscar tahminleri listemize geçelim:

2017 Oscar Tahminleri

En İyi Kadın Oyuncu

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Bu yıl “En İyi Kadın Oyuncu” kategorisinde La La Land‘deki performansıyla Emma Stone’un parlayacağını hissediyoruz. Jackie Kennedy’yi canlandıran Natalie Portman’ın şansı yüksek gibi ancak pek umutlu değiliz.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester by the Sea

“Moonlight” filminde uyuşturucu bağımlısı bir anneyi canlandıran Naomie Harris’in 2017 Oscar tahminleri listemizin en güçlü ismi olduğunu düşünüyoruz. Kendisini daha önce Skyfall ve Spectre’de de çok beğenmiştik.

En İyi Film

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

Kazanma olasılığı en yüksek film olarak “La La Land” diyoruz ama bu biraz da haklı çıkmak için.

En İyi Erkek Oyuncu

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences

Adaylar arasında şansı en yüksek olan Casey Affleck. “Manchester By the Sea“ filmindeki etkileyici performansıyla toz yutturmuş. Kendisi Ben Affleck‘in kardeşi olmakla birlikte, daha önce Ocean’s serisinde ve Interstellar’da yer aldı.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Lucas Hedges, Manchester by the Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals

Slumdog Millionaire’le Oscar’a aday olamayan Dev Patel, Garth Davis’in Lion’ıyla ‘bu kez oldu’ dedirtecek mi? Patel filmde ailesinden ayrı kalan ve yetimhanede büyüyen, daha sonra da Avustralyalı bir aile tarafından evlat edinilen bir Hindistanlı çocuğu canlandırıyor. Patel’in canlandırdığı karakter, büyüdüğünde ailesini Google Earth üzerinden bulmaya çalışıyor. Bizce emeğine karşılık vermek gerek ama yine de siz bilirsiniz…

En İyi Belgesel

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life Animated

O.J.: Made in America

13th

Burada tahminlerimiz iki yönde ilerledi ancak sonunda birinde karar kılabildik. Bizce Belgesel türünde Oscar’ı kucaklayacak olan yapım 13th olacak. Aynı zamanda New York Film Festivali’nin açılış filmi olan yapımda siyahi vatandaşların kanun önündeki konumu ve hapishane koşulları dikkat çekiyor.

Yabancı Dilde En İyi Film

Land of Mine

A Man Called Ove

The Salesman

Tanna

Toni Erdmann

Toni Erdmann, çok konuşulan filmler arasındaydı ve tahminlerimiz Oscar’ı kucaklayacağı yönünde.

En İyi Özgün Müzik

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

Şimdi burada elimiz La La Land‘den başkasına gidemedi. %99.9 kendisi alacaktır diye düşünüyoruz.

En İyi Özgün Şarkı

“Audition (The Fools Who Dream),” La La Land

“Can’t Stop the Feeling,” Trolls

“City of Stars,” La La LAnd

“The Empty Chair,” Jim: The James Foley Story

“How Far I’ll Go,” Moana

Eğer yüreğimizin götürdüğü yere gidersek, yolda How Far I’ll Go dinlerdik. Umarız bizi dinler ve Oscar’ı Moana’ya verirler. La La Land çıkacağından neredeyse eminiz ama işte..

En İyi Görüntü Yönetimi

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence

Hayaller Arrival, hayatlar La La Land olacak gibi bir hisle bu kategoriyi de tahmin etmiş bulunalım. Toplamda kaçıncı ödülü La La Land’e verdik hatırlayamıyoruz.

En İyi Yapım Tasarımı

Arrival

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hail, Caesar!

La La Land

Passengers

Bu dalda ödülü alacak olan yapımı seçmek, filmleri yapmaktan daha zor desek yeri olur.Arrival gerçekten müthişti, Fantastic Beast zaten bizim gönlümüzün sultanı. La La Land artık bir kategoriyi de başkasına bıraksın diyoruz. Kafamız iyice karıştı. Sonuç olarak tahminimiz yine La La Land.

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

Aslında elinde çok iyi bir şans olan ama değerlendiremediğini düşündüğümüz, biraz hayalkırıklığı yaşatan ama toz da konduramadığımız Suicide Squad. Bu sene aday oldu ama bizce kazanacak olan isim farklı. Bizim tahminimiz Star Trek Beyond.

En İyi Kostüm Tasarımı

Allied

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Kalp atışlarımızın hızlandığı bir kategori olmakla birlikte en zor seçim yapılacak yer aslında burası. La La Land‘in kostümleri oldukça iyi olsa da; bizim aklımızdan geçen film Florence Foster Jenkins oluyor. Fakat gönül ister ki Fantastic Beasts and Where to Find Them alsın. Eminim bize katılıyorsunuz.

En İyi Görsel Efekt

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

Doctor Strange izlerken hepimizin ağzı kulaklarına vardı ve mutluluğu over doze yaşadık ancak ödülü olan isim The Jungle Book olacak gibi.

En İyi Ses Kurgusu

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

Hacksaw Ridge alır yürür diyenler?

En İyi Ses Miksajı

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

La La Land, ismini söylemekten hiç sıkılmadık. (?) Sonuç olarak bir müzikale hakkını vermek gerekir.

En İyi Kısa Film

Ennemis Intérieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Ennemis Intérieurs, izlemediyseniz eğer mutlaka bir göz atın deriz. Kendisi Fransız yapımı bir dram.

En İyi Yönetmen

Denis Villeneuve, Arrival

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Damien Chazelle, La La Land

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Barry Jenkins, Moonlight

Damien Chazelle, En İyi Film kategorisinde kendisini gösterdikten sonra yönetmene de hakkını vermek gerekir diye düşünüyoruz.

En İyi Uyarlama Senaryo

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Moonlight

Moonlight, ülkemizde vizyona henüz giren filmi tek geçmek istiyoruz. Eğer Oscar alamazsa, kesin torpil var.

En İyi Özgün Senaryo

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

Manchester by the Sea

20th Century Women

Manchester by The Sea, sıradanlığın mükemmeliyeti olarak bahsedilen yapım, senaryo konusundaki başarısını bu dalda gösterecek. Demedi demeyin..

En İyi Animasyon

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

Burada da da gönüllerin şampiyonu ve büyük ihtimal Oscar’ı kucaklayacak olarak iki seçenek sunacağız. Oscar’ı alacak animasyonumuz muhtemelen yaratıcılığı ile Kubo olacak. Ancak herkesten tempolu alkış eşliğinde Zootopia sesleri yükseliyor.

En İyi Film Kurgusu

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

La La Land

Moonlight

Bizce Hacksaw Ridge istenilen şanı şöhreti alamadı henüz. Halbuki daha fazla konuşulup paylaşılmalı, sevgi ve şefkat gösterilmeliydi. Biz hakkını tam da burada verelim dedik.

En İyi Kısa Animasyon Filmi

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

Piper, minnoşlar minnoşu bir yapım. Mutlaka 5 dakikanızı ayırıp izlemeniz gerekiyor. Gülümsemenizi durduramayacaksınız.

Bize göre 2017 Oscar tahminleri böyleydi. “Ya şu film/kişi ne alaka?” dedikleriniz varsa yorum olarak belirtebilirsiniz. Tartışırız 🙂