2017 Oscar Tahminleri İle Karşınızdayız

Bu defa 2017 Oscar tahminleri ile karşınızdayız. En iyi film, en iyi erkek ve kadın oyuncu ile birlikte diğer tahminleri de yaptığımız listeyi kaçırmayın!
89. Oscar Ödülleri‘nin adaylarını sizinle paylaştıktan sonra sıra 2017 Oscar tahminleri kısmına geldi. 26 Şubat’ta Hollywood’daki Dolby Theatre’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2017 Oscar’ları için artık geri sayım yapılabilir. Tabi sayım yaparken, sizin de birkaç tahmininizi alırız.
Adaylar arasında en çok dikkat çeken Aşıklar Şehri – La La Land oldu. Nasıl oldu, onu biz de bilmiyoruz. Toplam 14 adaylık alan La La Land (Aşıklar Şehri) böylece Titanic’in rekorunu da geçmiş oldu. Oscar’ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre’de “La La Land” en iyi müzikal komedinin de aralarında olduğu 6 dalda ödül kazanmıştı. Adayları da tekrar hatırlayalım ve 2017 Oscar tahminleri listemize geçelim:
2017 Oscar Tahminleri
En İyi Kadın Oyuncu
- Isabelle Huppert, Elle
- Ruth Negga, Loving
- Natalie Portman, Jackie
- Emma Stone, La La Land
- Meryl Streep, Florence Foster Jenkins
Bu yıl “En İyi Kadın Oyuncu” kategorisinde La La Land‘deki performansıyla Emma Stone’un parlayacağını hissediyoruz. Jackie Kennedy’yi canlandıran Natalie Portman’ın şansı yüksek gibi ancak pek umutlu değiliz.
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Viola Davis, Fences
- Naomie Harris, Moonlight
- Nicole Kidman, Lion
- Octavia Spencer, Hidden Figures
- Michelle Williams, Manchester by the Sea
“Moonlight” filminde uyuşturucu bağımlısı bir anneyi canlandıran Naomie Harris’in 2017 Oscar tahminleri listemizin en güçlü ismi olduğunu düşünüyoruz. Kendisini daha önce Skyfall ve Spectre’de de çok beğenmiştik.
En İyi Film
- Arrival
- Fences
- Hacksaw Ridge
- Hell or High Water
- Hidden Figures
- La La Land
- Lion
- Manchester by the Sea
- Moonlight
Kazanma olasılığı en yüksek film olarak “La La Land” diyoruz ama bu biraz da haklı çıkmak için.
En İyi Erkek Oyuncu
- Casey Affleck, Manchester by the Sea
- Andrew Garfield, Hacksaw Ridge
- Ryan Gosling, La La Land
- Viggo Mortensen, Captain Fantastic
- Denzel Washington, Fences
Adaylar arasında şansı en yüksek olan Casey Affleck. “Manchester By the Sea“ filmindeki etkileyici performansıyla toz yutturmuş. Kendisi Ben Affleck‘in kardeşi olmakla birlikte, daha önce Ocean’s serisinde ve Interstellar’da yer aldı.
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Mahershala Ali, Moonlight
- Jeff Bridges, Hell or High Water
- Lucas Hedges, Manchester by the Sea
- Dev Patel, Lion
- Michael Shannon, Nocturnal Animals
Slumdog Millionaire’le Oscar’a aday olamayan Dev Patel, Garth Davis’in Lion’ıyla ‘bu kez oldu’ dedirtecek mi? Patel filmde ailesinden ayrı kalan ve yetimhanede büyüyen, daha sonra da Avustralyalı bir aile tarafından evlat edinilen bir Hindistanlı çocuğu canlandırıyor. Patel’in canlandırdığı karakter, büyüdüğünde ailesini Google Earth üzerinden bulmaya çalışıyor. Bizce emeğine karşılık vermek gerek ama yine de siz bilirsiniz…
En İyi Belgesel
- Fire at Sea
- I Am Not Your Negro
- Life Animated
- O.J.: Made in America
- 13th
Burada tahminlerimiz iki yönde ilerledi ancak sonunda birinde karar kılabildik. Bizce Belgesel türünde Oscar’ı kucaklayacak olan yapım 13th olacak. Aynı zamanda New York Film Festivali’nin açılış filmi olan yapımda siyahi vatandaşların kanun önündeki konumu ve hapishane koşulları dikkat çekiyor.
Yabancı Dilde En İyi Film
- Land of Mine
- A Man Called Ove
- The Salesman
- Tanna
- Toni Erdmann
Toni Erdmann, çok konuşulan filmler arasındaydı ve tahminlerimiz Oscar’ı kucaklayacağı yönünde.
En İyi Özgün Müzik
- Jackie
- La La Land
- Lion
- Moonlight
- Passengers
Şimdi burada elimiz La La Land‘den başkasına gidemedi. %99.9 kendisi alacaktır diye düşünüyoruz.
En İyi Özgün Şarkı
- “Audition (The Fools Who Dream),” La La Land
- “Can’t Stop the Feeling,” Trolls
- “City of Stars,” La La LAnd
- “The Empty Chair,” Jim: The James Foley Story
- “How Far I’ll Go,” Moana
Eğer yüreğimizin götürdüğü yere gidersek, yolda How Far I’ll Go dinlerdik. Umarız bizi dinler ve Oscar’ı Moana’ya verirler. La La Land çıkacağından neredeyse eminiz ama işte..
En İyi Görüntü Yönetimi
- Arrival
- La La Land
- Lion
- Moonlight
- Silence
Hayaller Arrival, hayatlar La La Land olacak gibi bir hisle bu kategoriyi de tahmin etmiş bulunalım. Toplamda kaçıncı ödülü La La Land’e verdik hatırlayamıyoruz.
En İyi Yapım Tasarımı
- Arrival
- Fantastic Beasts and Where to Find Them
- Hail, Caesar!
- La La Land
- Passengers
Bu dalda ödülü alacak olan yapımı seçmek, filmleri yapmaktan daha zor desek yeri olur.Arrival gerçekten müthişti, Fantastic Beast zaten bizim gönlümüzün sultanı. La La Land artık bir kategoriyi de başkasına bıraksın diyoruz. Kafamız iyice karıştı. Sonuç olarak tahminimiz yine La La Land.
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
- A Man Called Ove
- Star Trek Beyond
- Suicide Squad
Aslında elinde çok iyi bir şans olan ama değerlendiremediğini düşündüğümüz, biraz hayalkırıklığı yaşatan ama toz da konduramadığımız Suicide Squad. Bu sene aday oldu ama bizce kazanacak olan isim farklı. Bizim tahminimiz Star Trek Beyond.
En İyi Kostüm Tasarımı
- Allied
- Fantastic Beasts and Where to Find Them
- Florence Foster Jenkins
- Jackie
- La La Land
Kalp atışlarımızın hızlandığı bir kategori olmakla birlikte en zor seçim yapılacak yer aslında burası. La La Land‘in kostümleri oldukça iyi olsa da; bizim aklımızdan geçen film Florence Foster Jenkins oluyor. Fakat gönül ister ki Fantastic Beasts and Where to Find Them alsın. Eminim bize katılıyorsunuz.
En İyi Görsel Efekt
- Deepwater Horizon
- Doctor Strange
- The Jungle Book
- Kubo and the Two Strings
- Rogue One: A Star Wars Story
Doctor Strange izlerken hepimizin ağzı kulaklarına vardı ve mutluluğu over doze yaşadık ancak ödülü olan isim The Jungle Book olacak gibi.
En İyi Ses Kurgusu
- Arrival
- Deepwater Horizon
- Hacksaw Ridge
- La La Land
- Sully
Hacksaw Ridge alır yürür diyenler?
En İyi Ses Miksajı
- Arrival
- Hacksaw Ridge
- La La Land
- Rogue One: A Star Wars Story
- 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
La La Land, ismini söylemekten hiç sıkılmadık. (?) Sonuç olarak bir müzikale hakkını vermek gerekir.
En İyi Kısa Film
- Ennemis Intérieurs
- La Femme et le TGV
- Silent Nights
- Sing
- Timecode
Ennemis Intérieurs, izlemediyseniz eğer mutlaka bir göz atın deriz. Kendisi Fransız yapımı bir dram.
En İyi Yönetmen
- Denis Villeneuve, Arrival
- Mel Gibson, Hacksaw Ridge
- Damien Chazelle, La La Land
- Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea
- Barry Jenkins, Moonlight
Damien Chazelle, En İyi Film kategorisinde kendisini gösterdikten sonra yönetmene de hakkını vermek gerekir diye düşünüyoruz.
En İyi Uyarlama Senaryo
- Arrival
- Fences
- Hidden Figures
- Lion
- Moonlight
Moonlight, ülkemizde vizyona henüz giren filmi tek geçmek istiyoruz. Eğer Oscar alamazsa, kesin torpil var.
En İyi Özgün Senaryo
- Hell or High Water
- La La Land
- The Lobster
- Manchester by the Sea
- 20th Century Women
Manchester by The Sea, sıradanlığın mükemmeliyeti olarak bahsedilen yapım, senaryo konusundaki başarısını bu dalda gösterecek. Demedi demeyin..
En İyi Animasyon
- Kubo and the Two Strings
- Moana
- My Life as a Zucchini
- The Red Turtle
- Zootopia
Burada da da gönüllerin şampiyonu ve büyük ihtimal Oscar’ı kucaklayacak olarak iki seçenek sunacağız. Oscar’ı alacak animasyonumuz muhtemelen yaratıcılığı ile Kubo olacak. Ancak herkesten tempolu alkış eşliğinde Zootopia sesleri yükseliyor.
En İyi Film Kurgusu
- Arrival
- Hacksaw Ridge
- Hell or High Water
- La La Land
- Moonlight
Bizce Hacksaw Ridge istenilen şanı şöhreti alamadı henüz. Halbuki daha fazla konuşulup paylaşılmalı, sevgi ve şefkat gösterilmeliydi. Biz hakkını tam da burada verelim dedik.
En İyi Kısa Animasyon Filmi
- Blind Vaysha
- Borrowed Time
- Pear Cider and Cigarettes
- Pearl
- Piper
Piper, minnoşlar minnoşu bir yapım. Mutlaka 5 dakikanızı ayırıp izlemeniz gerekiyor. Gülümsemenizi durduramayacaksınız.
Bize göre 2017 Oscar tahminleri böyleydi. “Ya şu film/kişi ne alaka?” dedikleriniz varsa yorum olarak belirtebilirsiniz. Tartışırız 🙂