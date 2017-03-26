Beauty and the Beast / Güzel ve Çirkin (2017)

Disney‘in merakla beklenen filmi Beauty and the Beast / Güzel ve Çirkin‘i inceledik. Film, 2017 yılının güzel filmleri arasındaki yerini ise şimdiden aldı.

Güzel ve Çirkin‘in hikayesi herkesçe az çok bilinse de başta küçük bir özetini yapalım. Zira orijinal yapıma göre küçük değişiklikler yapılıp, bazı boşluklar doldurulmuş hikayenin yeni halinde.

Beauty and the Beast / Güzel ve Çirkin Konusu

Yaşlı ve fakir bir kadın prensin şatosuna sığınır ve ona bir gül hediye etmek ister. Prens kadından iğrenip onu kovar, ama aslında genç bir büyücü olan kadın gerçek yüzünü gösterdiğinde ondan özür dileyen prens çok geç kalmıştır. Büyücü, prensi ve onun çalışanlarını lanetler ve köyde yaşayan herkesin de prensin varlığını unutmasını sağlar. Eğer prens, büyücünün verdiği gül solana kadar sevmeyi öğrenip, kendisini de sevecek birini bulamazsa sonsuza kadar lanetli olarak kalacaktır.

Beauty and the Beast / Güzel ve Çirkin İncelemesi

Belle küçük köyünde yaşadığı hayattan pek de memnun olmayan, sürekli kitaplar okuyarak uzaklara kaçmaya çalışan genç ve güzel bir kızımızdır. Köylüler onu garip bulsa da, köyün yağız delikanlısı Gaston, gönlünü Belle’e kaptırmıştır.

Belle’in babası Maurice (Kevin Kline) de yaptığı icatları şehire götürüp satan bir mucittir. Her sene giderken Belle’e ne istediğini sorar, o da bir tane gül ister. Babası yolda kurtlardan kaçmaya çalışırken Çirkin’in şatosuna sığınınca, kızının istediği gül aklına gelir ve şuradan bir tane koparıp götüreyim der. Tabi bunu gören Çirkin çok sinirlenir ve adamcağızı hapseder, hem de ömür boyu! Şatodan kaçan Philippe (Maurice’in atı) eve yalnız gelince Belle ters giden bir şeyler olduğunu anlar ve Philippe’e onu babasına götürmesini söyler. Belle şatoya gelince babasının durumunu görür ve Çirkin’den babasının yerine onu tutsak olarak almasını ister. Bu da tabi ki Çirkin’in işine gelir.

Filmde Gaston ve LeFou’yu oynayan Luke Evans ve Josh Gad iyi iş çıkarmış bence. Özellikle Josh Gad’in oyunculuğu çok hoşuma gitti. Ayrıca LeFou karakteri bir Disney filminde, açık bir şekilde gey olan ilk karakter olmuş.

Lumiére karakteriyle Ewan McGregor ve Cogsworth karakteriyle Sir Ian McKellen karşımızda. Filmin büyük çoğunluğunda seslendirmeleriyle bizimle olan bu iki büyük oyuncu kalitelerini göstermişler. Animasyonların tamamı hareket yakalama teknolojisiyle yapılmamasına rağmen, hareketlerin benzer olması için bu teknolojiye başvurulmuş.

Çirkin karakteri başta tamamen makyaj ve pratik efektlerle yapılmak istenmiş, ama bu yeterince iyi olmayınca Dan Stevens film boyunca bir hareket yakalama takımıyla ve 25 cm’lik topuklarla oynamak zorunda kalmış.

Tahmin edilebileceği gibi bu dans sahnesinde oldukça zorlanmışlar.

Emma Watson, Belle rolünde, üzülerek söylüyorum ki, beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Kabul edilebilir bir iş çıkarsa da, orijinal filmdeki Belle kadar sıcak bir hava katamadığını düşünüyorum.

Müzikler ise her Disney filminde olduğu gibi harikaydı. Zaten orijinal filmdeki söz ve besteler küçük değişikliklere uğratılarak kullanılmış. Yeni 3 şarkı gelmesine rağmen, bunları da orijinal filmin bestelerini yapan Alan Menken yapmış.

Eğlenceli ve görselliği üst düzeyde bir film olmuş. Miniklerin hoşuna gidecek bir film olurken, yetişkinlerin de ilgisini çekecek derinliği barındırmayı başarmışlar. Birkaç yerde kaliteli şakalar yapmışlar. Sinemada müzikal izlemeyenlere şiddetle tavsiye ediyorum.