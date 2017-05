Galaksinin Koruyucuları 2 filmini Twitter’dan bayesteros bizim için inceledi. Marvel‘ın merakla beklenen filmi için bakalım neler söylemiş?

Galaksinin Koruyucuları 2 Değerlendirmesi

Galaksinin en düzensiz ve en ciddiyetsiz ekibi geri döndü. Marvel Stüdyoları’nın 15.filmi olan Guardians of the Galaxy vol. 2 geçtiğimiz Cuma günü vizyona girdi. Gerek fragmanlarıyla gerek posterleriyle bize yine ilk Guardians of the Galaxy filmi kadar renkli ve eğlenceli bir film vaad eden James Gunn, ilk filmin aksine devam filminin Marvel Sinematik Evreni devamlılığına bir katkısı bulunmadığı için tamamen hikayeyi karakterler üzerine kurmuş. Filmde daha kısa ve daha kişisel bir hikaye işlenmiş.

İlk filmin sonunda bıraktığımız dağınık Guardians ekibini artık tamamen birbirine alışmış bir takım olarak görüyoruz. Yine ilk filmdeki gibi aksiyon ve müzik dolu bir açılış sahnesiyle maceraya dalıyoruz. Sovereign’e koruma görevi için çağrılan ekip görevini yaptıktan sonra Rocket’in yüzünden bir anda Sovereign’lıları ve Ayesha’yı karşında bulur. Çılgına dönen Ayesha, Soverign’dan kaçmak zorunda kalan Guardians’ın arkasından bütün filoyu gönderir. Ekip, ‘’Ufak’’ bir yardımla filodan kurtulur ve sonra gemileri en yakın gezegene düşer. Burada Star Lord’un babası Ego ile tanışırlar. Sonunda Peter’ın aradığı tüm cevaplar karşısında durmaktadır.

James Gunn filmde aile kavramını ön planda tutmuş ve bunu ayrı ayrı karakterler üzerinden ya da flashbacklerle değil de karakterleri ikişerli gruplara ayrırarak anlatmayı seçmiş. Böylece filmdeki her karakteri biraz daha yakından tanıma imkanı sunmuş. Rocket ve Yondu ilişkisi gerçekten görülmeye değer.

Galaksinin Koruyucuları 2 Kritik Kısımlar

Filmin artıları olduğu kadar eksileri de mevcut. Özellikle filmin görsel yanı çok kuvvetli. Hatta bence Doctor Strange ile kıyaslanabilecek seviyede. İlk film kadar lokasyon değişikliği olmadığı için elindeki her şeyi tam görkemiyle sunmuş James Gunn. Ve tabi, önceki filmden sempatikliği ve şirinliğiyle pek bir sevilip ekibin maskotu haline gelen Groot. James Gunn ikinci filmde Groot’u bebek olarak kullanacağını açıklayarak beklentiyi yukarıya taşımıştı. Bol bol Baby Groot sahnesi mevcut filmde zaten merak etmeyin. Baby Groot’un şirinliğini ne kadar kullanabilirse kullanmış James Gunn. Gelelim eksilere; filmin ne kadar eğlenceli olduğu aşikar ama ciddiyetsizlik seviyesi bazen abartıya kaçabiliyor. En dramatik sahnede bile gelen espriyle ‘’Bir dakika bu bir Guardians filmi’’ diye hatırlatıyor film kendini. Peter’ın Ego’yla ve Gamora’nın Nebula’yla olan aile dramı sahneleri bazen klişeye kaçabiliyor.

Son olarak eğlenceli, görselliğine hayran bırakan, müzikleriyle ve aksiyonuyla temponun hiç düşmediği bilim kurgu ve aksiyon filmi sevenlerin çok seveceği, beklediğimiz enerjik bir “Guardians of the Galaxy’” filmi.