Good Time / Soygun Film İncelemesi

Safdie Kardeşler’in yönettiği son film Good Time (Soygun), ters giden bir soygun sayesinde hapishaneye atılan kardeşini kurtarmaya çalışan Connie’yi anlatıyor. Filmekimi’nde gösterileceğini öğrendiğimde hemen listeme ekledim, çünkü film hakkında okuduklarımın ve fragmanın kendine özgü bir havası vardı. Aynı zamanda filmi yayınlayan stüdyo (A24) son zamanların en iyi ve orijinal filmlerini çıkarmıştı (Moonlight, Swiss Army Man, Ex-Machina) ve aynı beklediğim gibi Good Time ile listelerine yeni bir başarı eklediler.

Good Time‘ın konusu oldukça yeni veya orijinal olmamasına rağmen film müthiş bir şekilde ele alınmış. Film oldukça sürükleyici bir tempo’ya sahip, yani filmi izlerken bir saniye bile sıkılmadım. Aynı zamanda karşılaştığımız karakterler her ne kadar sinir insanlar olsalar bile onları izlemeye doyamıyoruz. Bunu çoğu film beceremez ve bu da filmin başarılı senaryosu sayesinde.

Filmin başrolünde Twilight (Alacakaranlık) serisinden bildiğimiz Robert Pattinson var. Artık oyunculuğu hakkında yapılan espiriler son bulacak, çünkü bu filmi onsuz hayal bile edemiyorum. Canlandırdığı karakter Connie her ne kadar sevimsiz olsa da seyiriciyi kendi tarafına çekiyor. Son derece başarılı olan senaryoda Pattinson üstün performansı sayesinde geride kalmıyor.

Filmin tek yıldızı Pattinson değil ! Yönetmenler Safdie Kardeşler en az Pattinson kadar parlıyorlar. Filme kattıkları kara mizah ve müthiş gece atmosferi filmi benzersiz kılıyor. Takip ettiğimiz karakter Connie ciddi zor durumda ve verdiği her karar durumu daha da içinden çıkılamaz hala getiriyor. Filmi koltuğun ucunda heyecanla izlerken aynı zamanda Safdie Kardeşler kara mizah anlayışı olan seyircileride güldürmeyi başarıyor.

Good Time, aynı zamanda gözünüzü bir an bile ayıramayacağınız çekimlerle dolu. Film soundtrack ve sinematografisi sayesinde seyirciyi neon ışıklarla dolu gece atmosferinin içine çekiyor.

Neyin hoşuma gitmediğine gelirsek, sonlara doğru yaşanan ani bir değişiklik bana kalırsa filmin müthiş ilerleyen temposunu etkisizleştirdi ve o an yaşanan olay beklediğim kadar etkili değildi. Ama film o noktada bitmiyor ve bize son etkileyici bir sahne daha sunuyor. Biliyorum çok genel bir tanım oldu ancak spoiler vermek istemiyorum. Aynı zamanda Jennifer Jason Leigh bence tamamen boşa harcanmıştı ama bu pek önemli bir problem değil.

Genel olarak Good Time rahatlıkla bu sene izlediğim en iyi filmlerin arasında ve filmi tekrar izlemeyi merakla bekliyorum. Film uzaktan her ne kadar suç ve gerilim filmi gibi gözüksede, aslında ondan çok daha fazlası. Good Time beni kendisine hayran bıraktı, izlemenizi şiddetle tavsiye ederim.

Good Time / Soygun Filmi Fragman