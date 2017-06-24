Karanlığın Elli Tonu İzlerken Aklınıza Gelecek 100 Şey

Uzun zaman sonra aklımıza geldi ve dedik ki; film izlerken aklımızdan geçen şeyleri yazmayalı epey olmuş. Biliyorsunuz daha önce Grinin Elli Tonu‘nu izlerken aklımızdan geçenler olarak liste hazırlamıştık ve bizimle aynı fikirde olup ”Vallahi doğru” demiştiniz. Gelelim ikinci filme.
Karanlığın Elli Tonu, James Foley tarafından yönetilen ve senaryosu Niall Leonard tarafından E. L. James‘in aynı adlı çok satan kitabından uyarlanarak yazılmış 2017 yılı ABD yapımı erotik romantik-dram filmi. Başrollerde yine Jamie Dornan (canım benim) ve Dakota Johnson var. Yazı büyük spoiler içerir. Buyurun bakalım sizin ve bizim aklımızdan geçenler aynı mıymış.
Karanlığın Elli Tonu İzlerken Aklımıza Gelenler
- Bu filmin sonu nasıl bitmişti ya?
- He tamam terkediliş..
- Film sanki o film değil gibi başladı
- Tamam oymuş.
- Keşke kitabı okusaydım ya baksana geçmişi bilmek de gerekir
- Acaba biz ne zaman 50 tane gülü bir arada göreceğiz kızlar 🙁
- Atılmaya kıyılamayacak kadar güzel çiçekler
- Bizim böyle patronumuz olmadı ya, kahve alan bize.
- Bu Ana’nın arkadaşı da ondan şanslı çıktı iyi mi?
- Yalnızlık zor, biliriz.
- #yanındayızanastasia
- Bu adam (patron) Ana’ya asılıyor aha buraya yazıyorum
- Patron kesin dayak yiyecek 😉
- Sergi de on numara olmuş
- Aha geldi bizimki
- Yemek yemeye ikna etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
- Sahiplenen erkek tutuşu
Olaylar değişiyor!
- Seks?
- Yeni teklifler
- Erkeklerden beklentimiz tam olarak bu. 10. dakikada bulabilirsiniz.
- Gidilecek yer bulma ve sipariş konusunda Allah rızası için atılgan olun beyler
- Biz istemezsek zaten belli ederiz.
- Aha etti.
- Fiziksel açıdan zevk almak nasıl bir şey sonra tartışırız
- Christian kendisinden bahsediyor
- ‘Anlattım ama sen o ara uyuyordun’ ne ya 🙂
- Hala şartlar konuşuluyor
- Kural yok ,ceza yok! SIRLAR YOK!
- Haydi bakalım film daha yeni başlıyor.
- Filmdeki en oturmuş karakter Taylor olabilir.
- Seks?
- Evet konu buraya gelmişken, sakal konusu epey önemli.
- Sakalsız erkek görmek istemiyoruz.
- Eveeet geldik ilk filmdeki gibi pahalı hediyeler görmeye
- Psikopat eski sevgili mi göreceğiz.
- Kahkülün dünya üzerinde yakıştığı tek kız bu olabilir
- Cristian ve patron karşılaşması nasıl olabilir ki?
- Dövüş yolda..
- Bu kız kim ya?
Konu derinleşiyor… Fakat?
- Patron çok anasının gözü fakat..
- Oyy laf sokmalar
- Benim olanı istiyor dedi, adam haklı beyler..
- Alışveriş sahnesi KO-ME-Dİ.
- Birlikte yemek yapmalar başlamış bu normal ilişkiye dönmüş demektir.
- Heeh geliyor..
- Seks?
- Oldu bu iş.
- 24.000 usd çeki yırtan birisini daha fazla izleyemeyeceğim sanırım.
- Neyse şuan da kız haklı, ne demek eski sevgili mekanına götürmek.
- Neyse tatlıya bağlandı.
- Seks?
- Bundan sonra her 3 cümlede bir seks? diyebiliriz.
- Balo elbiseleri efsane imiş.
- Orada dikilip bana mı bakacaksın?
- Seks?
- Gitti 24.000 usd
- Seks?
- Patron tam bir baş belası çıktı Rıza Baba.
- Oyun odasını ilk defa görüyoruz.
- Seks?
- İletişim kurulduğu zaman her şey halloluyor
- Ben bu patronu birazdan öldüreceğim.
- Ahaa iç yüzü çıktı ortaya patronun
- Kaçsana kızım!
- Heh iyi oldu bu, kendi işinin patronu olur Ana.
- Restoranda iç çamaşırı çıkartmak biraz şey değil mi?
- Asansörün etkisi.
- Seks?
- Tam da bilardo oynamalık zaman zaten
- Seks?
- Bu kız hiç laftan anlamıyor.
- Aha eski itaatkar da geldi.
- Christian’ın kıza hala dominant yaklaşması filmin en yaratıcı ve alt yapılı sahnesi sanırım
- Ben olsam ben de kaçar giderdim.
- Ama Ana geri döndü.
- Christian’ın neler düşündüğü bu filmde epey açıklanmış
- Seks?
Bu kadar SEKS FAZLA!
- Ve evlenme teklifi, bu sürpriz oldu işte
- Yüzüksüz evlenme teklifi mi olur yeaa
- Kazamız eksik kalmıştı, bu son felaket olsun
- Sonmuş sanki
- Bayağa durağan geçti ya
- Kitap da böyle midir acaba?
- Bence artık herkes evine dönmeli
- Seks?
- Kırmızı odalı seks?
- Burada giren müzik iyiymiş (Halsey-Not Afraid Anymore)
- Evlilik teklifini anneyle paylaşmaca <3
- Kısa süre sonra evlenmek istenince akla gelen ilk şeyin ‘hamilelik olması’
- Şimdi herkese evliliği duyuracaklar
- Cadaloz Ms Robinson da orada..
- Eveet herkes duysun bilsin, Cristian’ın başı artık bağlı kızlar sorry
- Ohh anne gibi anne
- Bastı tokadı ohh
- O değil de hala yüzük yok?
- Yine ne gösterecek ya, bıktım süprizlerden
- Seks?
- He yok değilmiş.
- Kalpler ve çiçekler istemiştin <3
- Ve yüzük…