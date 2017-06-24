Karanlığın Elli Tonu İzlerken Aklınıza Gelecek 100 Şey

Uzun zaman sonra aklımıza geldi ve dedik ki; film izlerken aklımızdan geçen şeyleri yazmayalı epey olmuş. Biliyorsunuz daha önce Grinin Elli Tonu‘nu izlerken aklımızdan geçenler olarak liste hazırlamıştık ve bizimle aynı fikirde olup ”Vallahi doğru” demiştiniz. Gelelim ikinci filme.

Karanlığın Elli Tonu, James Foley tarafından yönetilen ve senaryosu Niall Leonard tarafından E. L. James‘in aynı adlı çok satan kitabından uyarlanarak yazılmış 2017 yılı ABD yapımı erotik romantik-dram filmi. Başrollerde yine Jamie Dornan (canım benim) ve Dakota Johnson var. Yazı büyük spoiler içerir. Buyurun bakalım sizin ve bizim aklımızdan geçenler aynı mıymış.

Karanlığın Elli Tonu İzlerken Aklımıza Gelenler

Bu filmin sonu nasıl bitmişti ya?

He tamam terkediliş..

Film sanki o film değil gibi başladı

Tamam oymuş.

Keşke kitabı okusaydım ya baksana geçmişi bilmek de gerekir

Acaba biz ne zaman 50 tane gülü bir arada göreceğiz kızlar 🙁

Atılmaya kıyılamayacak kadar güzel çiçekler

Bizim böyle patronumuz olmadı ya, kahve alan bize.

Bu Ana’nın arkadaşı da ondan şanslı çıktı iyi mi?

Yalnızlık zor, biliriz.

#yanındayızanastasia

Bu adam (patron) Ana’ya asılıyor aha buraya yazıyorum

Patron kesin dayak yiyecek 😉

Sergi de on numara olmuş

Aha geldi bizimki

Yemek yemeye ikna etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı

Sahiplenen erkek tutuşu

Olaylar değişiyor!

Seks?

Yeni teklifler

Erkeklerden beklentimiz tam olarak bu. 10. dakikada bulabilirsiniz.

Gidilecek yer bulma ve sipariş konusunda Allah rızası için atılgan olun beyler

Biz istemezsek zaten belli ederiz.

Aha etti.

Fiziksel açıdan zevk almak nasıl bir şey sonra tartışırız

Christian kendisinden bahsediyor

‘Anlattım ama sen o ara uyuyordun’ ne ya 🙂

Hala şartlar konuşuluyor

Kural yok ,ceza yok! SIRLAR YOK!

Haydi bakalım film daha yeni başlıyor.

Filmdeki en oturmuş karakter Taylor olabilir.

Seks?

Evet konu buraya gelmişken, sakal konusu epey önemli.

Sakalsız erkek görmek istemiyoruz.

Eveeet geldik ilk filmdeki gibi pahalı hediyeler görmeye

Psikopat eski sevgili mi göreceğiz.

Kahkülün dünya üzerinde yakıştığı tek kız bu olabilir

Cristian ve patron karşılaşması nasıl olabilir ki?

Dövüş yolda..

Bu kız kim ya?

Konu derinleşiyor… Fakat?

Patron çok anasının gözü fakat..

Oyy laf sokmalar

Benim olanı istiyor dedi, adam haklı beyler..

Alışveriş sahnesi KO-ME-Dİ.

Birlikte yemek yapmalar başlamış bu normal ilişkiye dönmüş demektir.

Heeh geliyor..

Seks?

Oldu bu iş.

24.000 usd çeki yırtan birisini daha fazla izleyemeyeceğim sanırım.

Neyse şuan da kız haklı, ne demek eski sevgili mekanına götürmek.

Neyse tatlıya bağlandı.

Seks?

Bundan sonra her 3 cümlede bir seks? diyebiliriz.

Balo elbiseleri efsane imiş.

Orada dikilip bana mı bakacaksın?

Seks?

Gitti 24.000 usd

Seks?

Patron tam bir baş belası çıktı Rıza Baba.

Oyun odasını ilk defa görüyoruz.

Seks?

İletişim kurulduğu zaman her şey halloluyor

Ben bu patronu birazdan öldüreceğim.

Ahaa iç yüzü çıktı ortaya patronun

Kaçsana kızım!

Heh iyi oldu bu, kendi işinin patronu olur Ana.

Restoranda iç çamaşırı çıkartmak biraz şey değil mi?

Asansörün etkisi.

Seks?

Tam da bilardo oynamalık zaman zaten

Seks?

Bu kız hiç laftan anlamıyor.

Aha eski itaatkar da geldi.

Christian’ın kıza hala dominant yaklaşması filmin en yaratıcı ve alt yapılı sahnesi sanırım

Ben olsam ben de kaçar giderdim.

Ama Ana geri döndü.

Christian’ın neler düşündüğü bu filmde epey açıklanmış

Seks?

Bu kadar SEKS FAZLA!