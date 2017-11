The Killing of a Sacred Deer / Kutsal Geyiğin Ölümü (2017) film incelemesi ile sizlerleyiz. Yönetmeni The Lobster ile hastası olduğumuz Lanthimos! Başrollerinde Colin Farrel var. Cannes’da En İyi Senaryo Ödülü almış. Daha ne olsun!

Evet…nereden başlasam ? The Killing of a Sacred Deer‘ı Filmekimi‘nde erken izleme şansım oldu ve filmin konusu hakkında neredeyse hiçbirşey bilmiyordum. Kamera arkası ve önü oldukça sevdiğim yeteneklerle dolu olduğu için film beni yeterince heyecanlandırmıştı. Yönetmen Yorgos Lanthimos beni The Lobster adlı filmi ile kendisine hayran bırakmıştı ve o yüzden de bu film için beklentilerim yüksekti.

The Killing of a Sacred Deer / Kutsal Geyiğin Ölümü Film İncelemesi

Steven (Colin Farrell) ve eşi Anna (Nicole Kidman) ve iki çocuğu Kim ve Bob ile huzurlu bir hayat sürerken, hayatlarına giren Martin (Barry Keoghan) adlı genç, kısa bir süre sonra hepsinin hayatını değiştirecektir. Öncelikle filmin fragmanından uzak durmanızı tavsiye ederim, çünkü film oldukça fazla öngörülemeyen şaşırtıcı süprizlerle dolu. Bu sebeple filme, filmin türü dışında bilgi sahibi olmadan girmenizde fayda var.

Filmi sevdim, evet güzeldi, ama maalesef beklediğim kadar sevemedim ve bir miktar hayal kırıklığına da uğramadım desem yalan olur. Lanthimos burada, seyircileri rahatsız ve aynı zamanda durmadan şok ederek istediğini başarmış. Bu filmin bir artısı ama aynı zamanda eksisi. Bana kalırsa bir yerden sonra artık film sadece sizi konfor alanından çıkarmaya odaklanıyor, bunu başarıyor ama onun dışında çok fazla bir şey de sunmuyor. Bu tarz karamsar atmosferli filmlerden rahatsız olmayanlar bunu büyük bir eksi olarak göreceğini sanmıyorum.

En büyük sorunlardan bir tanesi bana kalırsa filmin temposu, yavaş ilerleyen filmlerle hiçbir sorunum yok ama film seyircilerini baymaya ve rahatsız etmeye odaklı olunca tempo sorun haline geliyor. Lanthimos’un amacı da tamamıyla bu zaten…Film bittiğinde derin bir nefes aldım ancak yine de filmi düşünmeden duramadım.

Film 2 saat ve uzunluğunu hissetiriyor, özelikle sonlara doğru. Filmin sonunun absürdlüğü her ne kadar hoşuma gitse de, o noktaya kadar ilgim kaybolmaya başlamıştı ve bu yüzden de beklediğim kadar etkili olmadı.

Lanthimos bize burada oldukça orijinal ve aynı zamanda risk almaktan korkmayan bir film sunmuş ve öncelikle bu bile desteği hak ediyor. Filmdeki çekimler gayet başarılı, normalde gözlerinizi kapatma isteği doğuracak sahenlerde dahi ne olursa olsun gözleriniz ayıramıyorsunuz.

Anlaşılacağı üzere The Killing of a Sacred Deer herkese göre değil… Aslında Lanthimos filmlere herkese göre değil ama burada kitle daha da küçük.Yazdıklarım eğer ilginizi çektiyse ve psikolojik korku türü seviyorsanız bence bu orijinal filmi izlemenizde fayda var.