Kong: Kafatası Adası Film İncelemesi (SPOILER İÇERİR)

Kong: Kafatası Adası film incelemesi ile sizlerleyiz. Tom Hiddleston ve Brie Larson‘ın başrollerinde yer aldığı film sonuç olarak: İzlemeye değer!

Fragmanını gördüğümüzden beri heyecanla çıkmasını beklediğimiz Kong: Kafatası Adası, sonunda vizyona girdi. Film bana göre ortalama seviyelerde. Ne çok güzel ne de çok kötü.



Kong: Kafatası Adaı Film İncelemesi

Film, insanların Kong’un yaşam alanına girmesini ve onu öldürmeye çalışmasını anlatıyor. Filmdeki oyunculuklar gayet iyi olsa da, senaryoyu biraz eksik buldum. (SPOILER) Örneğin filmin en başında bize sanki ana karaktermiş gibi gösterilen kişinin aniden öldürülmesi ve sonrasında onunla ilgili bir konunun işlenmemesi kurguyu boş hale getirdi. Aslında bu olay Rogue One’da çok iyi işlenmişti. Çünkü Rogue One’da, eğer ana karakterler ölmeseydi bize o film sıradan bir Disney filmi gibi gelecekti. Ben bu filmde karakterlerin yeterince tanıtılmadığını düşünüyorum. Örneğin ana karakterler hakkında tam olarak ne biliyoruz? Kocaman bir hiç!

Gelelim Kong’a… Aslında Kong, bir canavar gibi gözükse de aslında sadece bölgesini korumaya çalışan bir hayvan. Ve bu filmdeki tek dev, Kong değil. Onun dışında dev karıncalar, kötü dev kertenkeleler. Yani demek istediğim, bu adada her şey dev.

Kahramanlarımız, buradaki yerlilerle karşılaşıyorlar. Yerliler onları seviyor ve kahramanlarımızın onların yanında kalmasına izin veriyorlar. Yerlilerin arasında yıllar önce kaybolduğu zannedilen bir savaş pilotu da oluyor. Ondan yardım istiyorlar ve olaylar bu şekilde gelişiyor.

Bunun birçok örneği var. Örneğin Rogue One. Film aslında gerçekten güzel bir film olsa da, Jyn karakterini tam olarak tanıyamamıştık. Ancak Star Wars: The Force Awakens‘deki Rey karakteri, ona bağlanmıştık. Eğer bütün bunları bir kenara bırakırsak filme 10 üzerinden 7 verebilirim. Kong: Kafatası Adası‘nın şu anki IMDB puanı 7,1. Bana göre bu puan böyle bir film için gayet iyi bir puan. Açıkçası ben genel olarak filmi beğendim. Özellikle Tom Hiddleston‘un performansı gerçekten mükemmeldi. Gitmenizi tavsiye ederim.

Son olarak Kong: Kafatası Adası fragmanı ile sizleri baş başa bırakıyorum. Şimdiden keyifli seyirler dilerim.

Kong: Kafatası Adası Fragman