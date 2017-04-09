Şirinler: Kayıp Köy (2017) Film İncelemesi

Şirinler: Kayıp Köy filmini sizler için inceledik. Ne de olsa animasyon filmlerini ve klasikleri seviyoruz ama bu film pek olmamış ya. İzleyip gördük ki Şirinler: Kayıp Köy filmi sonuç olarak: Epey Vasat! Evet ne yazık ki öyle!

Öncelikle size şunu söylemeliyim ki; bu film bir devam filmi kesinlikle değil. Bu film, Şirinler 1 ve 2’den tamamen bağımsız bir film. Açıkçası bu film benim beklentilerimin çok aşağısındaydı. Nedense Şirinler‘den çok daha iyi bir film beklerdim. Ne de olsa çocukluğumuzun çizgi filmi öyle değil mi? Ama öyle olmadı…

Ancak Sony, her seferinde çocukluğumuzun çizgi filmlerini daha da rezil etmeyi başarıyor. Örneğin şimdiye kadar çıkmış olan 3 Şirinler filminin de IMDB puanına dikkat ederseniz çok düşük olduğunu görürsünüz. Hatta durun, sizin için buraya da yazayım:

Şirinler (2011) – 10/5,5

Şirinler 2 (2013) – 10/5,4

Şirinler: Kayıp Köy (2017) – 10/5,9

Sizin de gördüğünüz gibi, 3 filmin puanı da birbirinden kötü. O yüzden gitmenizi kesinlikle önermiyorum. Şimdi ise içerik kısmına geçelim:

Açıkçası film, gayet güzel bir şekilde başlıyor ve o şekilde ilerliyor ancak filmin görselliği gerçekten vasat. Bazı sahneler sanki, 3D bir filme 2D görüntü eklemiş gibiydi. Senaryo ise ortalama bir senaryoydu. Peki ya film neyi anlatıyor?

Şirinler: Kayıp Köy Konusu