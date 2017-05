The Circle / Çember (2017) Film İnceleme

Merhaba! Kitaptan uyarlanan filmler listesine bir yenisi daha eklendi! The Circle (Çember)! Haydi incelemeye başlayalım!

Gerçek olamayacak kadar mükemmel bir teknoloji şirketinde işe başlayan Mae Holland’ın Çember macerası, katıldığı ağlar ile yeni katmanlar kazanıyor ve özgürlük yavaş yavaş esarete, mahremiyet hırsızlığa dönüşüyor. Kameralar her şeyi kaydediyor, bulut tüm izlerimizi yedekliyor, birileri bizi sürekli gözetliyor. Çember hepimizi içine alarak kapanıyor ve kaçacak yer bırakmıyor. Mae, şirkette azmi ve başarısı ile yükselirken şirketin kurucusu Eamon Bailey tarafından mahremiyet, etik ve nihayetinde kişisel özgürlüğünün sınırlarını zorlayan çığır açıcı bir deneye katılmaya teşvik edilir. Ancak deneye katılımı ve aldığı her karar, arkadaşlarının, ailesinin ve insanlığın hayatını ve geleceğini etkilemeye başlayacaktır.

The Circle (Çember) Film İnceleme Devam Ediyor

Kitabı okurken şaşkınlıktan ağzım açık haldeydim. Bu geleceğin çok uzak olmadığını okurken ve izlerken farkında olduğunuz o an şaşkınlıktan başka bir tepki veremiyorsunuz. Google, Facebook, Apple gibi devlere göndermelerle internetin bir sonraki evresini hayal ediyor ve dijital mecralardaki yaşamlara dair sürükleyici bir öykü anlatıyor.

Elbette bir film senaryosu, uyarlanacağı kitap ile birebir aynı olmak zorunda değil. Ama yakın geleceği bu kadar ürkütücü bir şekilde yüzümüze vuran bir öykünün bu kadar eksiklerle senaryolaştırılması beni üzdü. Ne Annie filmdeki gibi o şekilde terk edip gitti o şirketi ne de Ty ve Mae arasındaki ilişki o kadar basitti.

Ayrıca çok fazla değinilmesini istediğim konulardan birisi, ÇocukTakip adlı proje, çocuk ölümlerine karşı çocukların kemiklerine çip yerleştirilmesi olayı. Ayrıca bu olayı Mae’ye partide alelade bir kişi değil, Çember’e başladığında Annie dışında ona çok yardımcı olan, ilişkiye girdiği önemli bir karakter olan Francis anlatıyordu.

The Circle (Çember) Filminde Olaylar Karışır

Bir insan anne babasını, kendisini, dostunu nasıl böyle bir durumların içerisine sokar anlamıyorum. DeğişimiGör kameraları dünyanın her yerini, dünyadaki herkesin nerede ne yaptığını izleyebileceğiniz, ufacık, görünmez kameralar. GerçekSen ise bu projeyi kullanan kişinin sabah uyandığından itibaren akşam uyuyana kadar gün içerisinde yaptığı her şeyin ama her şeyin şeffaflıkla görüntülendiği kameralar. Hatta uyurken bile izleyebiliyorsunuz ama karanlık olduğu için bir şey göremiyorsunuz. Kişi tuvalete girdiğinde sadece 3 dakika boyunca kamera ve ses sistemi devre dışı kalıyor, 3 dakika sonunda tekrar aktif hale gelerek izleyiciler tarafından takip ediliyorsunuz.

Mae, MS hastası bir baba ev sağlıklı bir annenin kızı. Çember, babasının hastalığını öğrendikten sonra ona tedavi imkanı sunuyor ve bununla birlikte ailesinin evine DeğişimiGör ve GerçekSen kameraları yerleştiriliyor. Günlerden bir gün annesi ve babasıyla görüşmek isteyen Mae, GerçekSen kamerası da açıkken ailesinin evine bağlanıyor ve ikisini uygunsuz bir şekilde tüm dünya görüyor! Bu olaydan sonra ailesi Mae’den uzaklaşıyor. Mae, ailesinin hayatını mahvetmekle kalmayıp bir de eski erkek arkadaşı Mercer’in ölümüne sebep oluyor. Bir insan ancak bu kadar akıllanmaz!

The Circle (Çember) Hakkında Kafamda Oluşan Sorular

Sonunda Bailey ve Stenton’ın hayatlarını ve tüm hesaplarını “tamamen şeffaf” yapmaları güzel bir adımdı evet ama bunu bir çözüme bağlamamaları çok saçmaydı. Çünkü Ty, Mae’ye Çember’in tamamlanması gerçekliğinden bahsederken Bailey ve Stenron’ın akıllara zarar planlarından ve gizi görüşmelerinden bahsetmişti. Yani ikisinin kimse tarafından bilinmeyen mail yazışmaları bile dökülmüşken bu insanlar neden Çember’in gerçek amacını görmeyip hala çalışmaya devam etti?

Mae bu kadar büyük bir adım atmışken neden hala GerçekSen kameralarıyla dolu bir yaşam sürdürmeye devam etti? Belki de izlediğim filmden ben bir şey anlamadım, olay aslında böyle değildi. Ama filmin sonu o kadar saçma ve gereksizdi ki sadece bunu düşünebiliyorum. Başka bir teorisi olan varsa lütfen bana ulaşsın ve anlatsın. 🙂

Film benim için hayal kırıklığıydı çünkü kitabını okuduğumdan dolayı daha ayrıntılı bilgim vardı. Ama kitabını okumayıp konuyla ilgili bilgisi olmayan arkadaşıma göre ise orta düzeyde bir filmdi. Evet bir farkındalık yaratmaya çalışıp etkilemeye çalışıyor ama yetersiz kalıyor. İstenilen etkiyi bırakmaması, çok fazla sıkıcı bir film olduğu anlamına gelmiyor. Film sırasında heyecanlanıp ‘’Oha şimdi ne olacak?’’ diye sessizce fısıldadığınız yerler olabiliyor. Tabi bir de ‘’Bu kadar da salak olunmaz be kızım’’ diye söylediğiniz de… Bir kadın karakter ancak bu kadar saf ve salak yaratılırdı.

Emma Watson’ın oyunculuğunu elbette eleştirmeyeceğim, kendisini çok beğeniyorum ama bu film için olmamış. Karakter üstüne oturmamış gibiydi bence. Belki de bize yansıttıkları Mae karakterinden dolayı öyleydi emin değilim. 🙂

Tom Hanks… Sen benim adamımsın! Filmde ona daha fazla değinilebilirdi. 😉 Hayır tabi ki kendim için istemiyorum, aşk olsun. Her şey aslında Eamon Bailey’in kafasından çıkıyor. Bu kadar korkutucu bir geleceğe o sürüklüyor Çember’i. Hırs, ego, para, şöhret, birinci olmak gibi duygular esir almış kendisini.

Diğer oyunculara üstünkörü değineceğim. Boyhood filminde büyüyen Ellar Coltrane’i gördükçe hep bir tebessüm oluştu yüzümde, bu çocuğu seviyorum, oyunculuğu da kendisi kadar bir o kadar iyi. Annie karakterine Karen Gillian’dan başkası düşünülemezdi bence de. 🙂 Annie’in o hırslı, işkolik halinden sonraki çöküşünü çok iyi bir performansla sunmuş.

