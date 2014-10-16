The Girl with the Dragon Tattoo / Ejderha Dövmeli Kız

VİZYON TARİHİ: 13 Ocak 2012 TÜR: Cinayet, Dram, Gizem SÜRE: 158 dk YÖNETMEN: David Fincher SENARYO: Steven Zaillian (Uyarlayan), Stieg Larsson (Roman) OYUNCULAR: Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer ÜLKE: ABD | İsveç | Norveç

“Çok zeki bir kadınla uğraşılır mı?” cevabı niteliğinde olan David Fincher imzalı bir film.

Lisbeth gibi zevki bir kadınla tabii ki uğraşılmaz azizim. Kıza yamuk yapanın resmen hayatı kararıyor. Nasıl ki bir çok kişi “Abii Nolan ATM’den para çekse izlerim yea” diyor ise ben de David Fincher için aynı düşüncedeyim.

David, bu sefer Stieg Larsson’un ödüllü romanına hayat vermiş. Roman her ne kadar Larsson yaşarken hakettiği ilgili görmese de bana göre bu film sonrasında kitaba olan ilgi artmıştır.

Film için düşünülen oyuncuları ve filmde oynayanları karşılaştırırsak epey dumur olacağınıza eminim:

Mikael Blomkvist karakteri için görüşülen isimlerden bazıları;

Johnny Depp, Viggo Mortensen, Brad Pitt ve George Clooney

Lisbeth karakteri için görüşülen isimlerden bazıları;

Carey Mulligan, Ellen Page, Kristen Stewart, Natalie Portman, Mia Wasikowska, Keira Knightley, Anne Hathaway, Olivia Thirlby, Emily Browning, Eva Green, Scarlett Johansson, Sophie Lowe, Sarah Snook, Léa Seydoux, Emma Watson, Evan Rachel Wood, ve Katie Jarvis

Şaşırtıcı değil mi? Keşke Johnny Deep ve Scarlett Johansson ile anlaşabilmiş olsalardı diye de içimden geçiririm belirli aralıklarla ama olsundu Rooney Mara’ya da helal olsun böyle bir rol için karaktere bürünmek Güven, Özveri ve Tecrübe ister. Rooney’de bu rolün hakkını sonuna kadar vermiştir.

Fragman

The Girl with the Dragon Tattoo Filminin Fotoğrafları