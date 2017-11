Yönetmenliğini Giancarlo Esposito‘nun yaptığı This Is Your Death filmini sizler için inceledik. İnsanların popüler olmak için neler yapabileceğini görün!

Bu film sanki dünyaya ayna tutuyor gibi. Filmde izleyeceğiniz olaylar şuan ki durumumuzun 1 adım ötesi bana göre. Neden böyle düşünüyorum? Youtube’a ”intihar” veya ”ölüm” yazdığınızda bir sürü video dökülecek önünüze. İnsanlar, açlar. Paraya, şöhrete, bilinmeye, prime, en önde olmaya açlar. Bir yerde birisi öldüyse, bunun haberini önce o yapmalı ve o kazanmalı. Ölümler üzerinden para kazanmayı düşünen bir toplum var önümüzde.

This Is Your Death Konusu

Bir Milyoner Evlendirme programının finalinde genç bir kadının önce milyoner damat adayını vuruyor ardından kendisini vurarak intihar ediyor. Programın bu bölümü ülkede ve dünya çapında büyük bir yankı uyandırıyor. Programın yapımcıları ve sunucusu izleyicileri kaybetmeyip, daha fazla kazanmak ve gündemde kalmak için yeni bir show ile ekranlara dönüyor. Reyting ve para uğruna yapmayacakları bir şey olmadığını kanıtlıyorlar.

”This Is Your Death”. Programa katılan katılımcılar canlı yayında intihar ediyor ve bu sırada fonda biriken para ile ailelerinin hayatlarını kurtarıyorlar. Yani çaresiz, borç batağında olan ve hayatına son vermek isteyen aciz insanlar, ”Madem ölmek istiyorum bunu boşuna yapmayayım ailem ve bu ruhsuz yapımcılar para kazansın,” diyerek ölüm mekanlarının kapısına kadar gelip canlı yayında çeşitli ölüm şekilleriyle hayatlarına son veriyorlar. Sunucu katılımcıları takdim ederken VTR’de hayat hikayeleri ve bunu neden yaptıklarını açıkladıkları videolar dönüyor. Bu sırada da fonda izleyicilerin gönderdikleri paralar toplanıyor.

Her dakikasını dehşetle izlediğim ve çoğu yerinde ”Gerçekten mi?” diye soru sorduğum bir film oldu. İzleyicilerin hepsi kana susamış bir şekilde karşı camın arkasında intihar etmek üzere olan adama ”Yapma” demek yerine ”Hadisene!” diye gaz veriyor. Çok mu şaşırdım buna? Hayır. Ülkemizde de buna benzer çoğu olayla karşılaştık sonuçta. Şaşırdığım nokta, farkındalığımdı. Çok değil, birkaç zaman sonra böyle bir program çıksa şaşırmayacak olamama şaşırdım.

Sosyal Medyanın Etkisi

Artık bir çok sosyal medyada tıpkı aynı olayları görüyoruz. ”Ünlü oyuncunun intihar anı benim sayfamda!” / ”Genç kadının intihar anı sadece bu sitede!” bu tarz görüntü ve videoları kana susamışlıkla yayınlamaya ve izlemeye devam ettikçe daha acımasız bir dünya beslediğimizi fark etmiyoruz. Her şeyi biz yapıyoruz fakat ne kadar kötüleştiğini fark etmiyoruz.

Velhasıl kelam, filmde bir katılımcı arabanın içinde egzoz gazı ile intihar ederken gaz dumanından dolayı ekrandan kayboluyor. Bunun bir aldatmaca olduğunu düşünen izleyiciler tek tek ekranlarını kapatırken kanal izleyici kaybettiklerini fark edince kadının kalp atışlarının sesini verip, kendilerince yavaşlatıp kadının öldüğünü söylüyorlar. Arabayı görevliler dışarı çıkardıktan sonra sunucu kadının yanına gidiyor. Kadın intihar etmekten vazgeçip kapıyı açıp çıkmak istiyor fakat sunucu buna karşı koyup kadının ölmesine sebep oluyor. Büyük sezon finali akşamı bu olaydan dolayı FBI soruşma için kanala geliyor. Büyük final sunumunu yapan sunucuyu da büyük bir sürpriz bekliyor bu sırada.

Oyuncular bence tam oturmuştu. Her ayrı karakter için tek tek bir söylemeye kalkarsam çok uzun olacak. Kadroya baktığımızda sağlam kişiler olduğunu görüyoruz. Her filminde bizde izler bırakan Josh Duhamel, The Walking Dead dizisinde kalbimizde yaşayan Lori- Sarah Wayne Callies, efsanevi oyuncu Giancarlo Esposito ve oyunculuğunu beğendiğim Caitlin Fitzgerald.

Aslında bu filmin biraz da Black Mirror havası var, bu yüzden sanki dizi olsa da hiç sıkmaz tarzı var. Eksik bulduğum bir yönü var, katılımcıların nedenlerinin üzerinde bir tık daha durulabilirdi. Bence bu daha etkileyici olurdu. Filmi mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Umarım siz internette dolaşan bu tür olaylara prim vermiyorsunuzdur.

İzleyecek olanlara iyi seyirler dilerim. 🙂

This Is Your Death Fragman