Sizlere başı olan ama sonu hiç gelmeyecek bir film incelemesi ile geri döndük! Son iki haftanın en çok konuşulan, 2017 yılında hakkında en çok tweet atılan, açılış haftasında en çok izlenen film, efsaneler efsanesi Wonder Woman. Kendisi hakkında beklentilerimizi uzaya çıkartmıştık ve bizim yüzümüzü kara çıkartmadı diyerek başlayalım.

Wonder Woman Detaylı Film İncelemesi

Uluslararası çapta IMAX salonlarında 2017’de en iyi açılışı yaptıktan sonra, tüm zamanların en iyi üçüncü açılışını da elde etmiş olan yapım, aslında bizi ne kadar büyük bir beklentiye soktuğunu açıkça gösteriyor. Ayrıca şunu da bilgilerimize eklemek gerekir ki; Jenkins tarafından yönetilen ve 150 milyon dolarlık bütçeye sahip olan film, şimdiye kadar bir kadının yönettiği en pahalı film oldu.

Hazır yönetmeninden konu açılmışken kendisini tanıyalım; Patty Jenkins, ABD’li kadın film yönetmeni ve senarist. 45 yaşındaki Jenkins şimdiye kadar Amerikan Yönetmenler Birliği Drama Dizisi Dalında En İyi Yönetmen Ödülü, Bağımsız Ruh En İyi İlk Film Ödülü gibi ödülleri kucaklamış. Kendi adından en çok bahsettirdiği yapım ise Wonder Woman oldu. Böylece Wonder Woman da kadın yönetmeni olan ilk süper kahraman filmi olarak tarihe adını yazdırdı.

Wonder Woman Filmi Yönetici Ekibi

Filmin senaryosunu Allan Heinberg ve Geoff Johns kaleme alırken filmin süper kahramanını Batman vs Superman: Adaletin Şafağı filminde olduğu gibi yine Gal Gadot canlandırıyor. Burada biraz durup nefes alın çünkü bazı kıyaslamalarımız olacak. Batman vs Superman sizin için ne kadar hayalkırıklığı oldu bilemeyiz ama çoğu kişi beklediği performansı göremedi. Kafamızda oturmayan bir çok konu havada kaldı. Ancak Wonder Woman bize güçlü bir giriş ile, en başından en sonuna kadar detaycı bir duruş sergiledi. Wonder Woman’ın tüm güçlerini nasıl kazandığından başlayıp nasıl geliştirdiğine ve son raddesine kadar nasıl kullandığına dair açıkça göstermişler. Bir süper kahramanın bize ”daha fazlasını yapabilirsin” dedirtmemesi kadar güzel bir şey olamaz. Batman v Superman bu açıdan bizi epey yormuştu.

Gal Gadot Rolün Hakkını Vermiş

Gelelim fevkaladenin fevkinde canımız Gal Gadot‘a. Sizin de tam şuan aklınızdan ‘o olmasa başka biri o role oturmazmış’ gibi cümleler geçtiyse buyurun oturun. 30 Nisan 1985 İsrail doğumlu Gadot, daha önce Çılgın Bir Gece, Hızlı ve Öfkeli, Batman v Superman gibi yapımlarda rol almış, son olarak Wonder Woman ile parlamıştır. Kendisine sanki gerçek dünyada da amazon olarak yaşaması gerekiyormuş ve türlü kötülüklere karşı savaşması gerekmiş hissiyatı ile yaklaşıyoruz.

Hazır konusu açılmışken; biraz da amazonlardan, amaçlarından ve Wonder Woman (Nam-ı diğer Diana’mız) güçlerinden bahsedelim. O, Wonder Woman olmadan önce, Amazonların prensesi Diana’dır. Korunaklı bir cennet adada büyümüş, yenilmez bir savaşçı olmak üzere eğitilmiştir. Diana halkına bizzat tanrıların kralı Zeus tarafından hediye edilmiş gizli Themyscira adasının tek çocuğudur. Amazonların dünyasından olan Diana çocukluğundan gençliğine ve oradan da yetişkinliğine kadar hep büyük savaşa hazırlanmıştır.

Wonder Woman’ın Güzelliği

Hem tanrısal yeteneklerle süslenmiş hem de kılıç kalkanını yanından ayırmayan bir karakter olarak gördüğümüz Diana, güçlerini Yunan tanrılarından alıyor. Ne de olsa o Zeus’un kızı. Demeter’den kendi kendini iyileştirebilme kabiliyeti, Afrodit’ten güzellik ve sevgi dolu bir kalp, Athena’dan bilgelik, Artemis’ten avcılık, Hestia’dan ateşe dayanıklılık ve Hermes’ten hız ve uçabilme yeteneklerini alan Diana bize filmde hepsini bir bir gösterdi. İnsanlarla nasıl güzel iletişim kurabildiğine, kaç dil konuşabildiğine, bebekleri gördüğünde verdiği tepki ile sıcak kalbine, beden güzelliği ile erkeklerin başını nasıl döndürdüğüne ve kılıç-kalkan ile ok kullanmada ne kadar başarılı olduğuna dikkat ettiniz mi? Böyle sayınca epey çokmuş değil mi?

Yaratıcısı William Moulton Marston, Wonder Woman’ı okurlara ilk olarak İkinci Dünya Savaşı’nın ortasında sunmuş olsa da film, Birinci Dünya Savaşı’nın sonlandığı 1918 yılında geçiyor. Bunu da kadın bir karakterin ne kadar yaratıcı, pozitif etkili, güçlü olabileceği gerçekliğini anlatmakla ve zamanın da kadın seçme ve seçilme hareketinin ilk günleri ile buluşmasını hedeflediklerini açıklıyorlar. Bunu bizde filmi izlerken rahatlıkla seziyoruz. Sadece aksiyon sahneleri ya da replikleri kovalayıp filmin arka planını da kolaçan edersek, zaten her şey gözler önünde duruyor.

Wonder Woman Oyuncuları

Gal Gadot dışındaki karakterlere de bir göz atmak gerekli. Gadot’a eşlik eden uluslararası oyuncu kadrosu şöyle: Chris Pine, Danny Huston, Robin Wright, David Thewlis, Connie Nielsen, Elena Anaya, Ewen Bremner, Lucy Davis, Lisa Loven Kongsli, Saïd Taghmaoui ve Eugene Brave Rock. Kötü karakter Ares üzerinde neredeyse hiç durmamışlar. Sadece olayların başlangıcı hakkında ufak bir bilgi geçiliyor. Batman vs Superman’de ise tam tersi Lex’i gördük de gördük.. Ama ana karaktere yoğunlaşmalarına zaten Marvel’dan da alışkınız o yüzden çok da büyük bir problem yok. Yan karakterler ise bize dostluğu, aşkı, yardımlaşmayı, kötülüğün içindeki iyiliği gösterdi. Chris Pine için filme cuk oturan ikinci kişi diyebiliriz. Rolü oldukça iyi taşımış. Amazonlar ise adeta çizgi romanların aynısı. Hem kendileri hem de bulundukları sahneler ateş saçıyordu.

Wonder Woman Film İncelemesi Son Cümleler

Son olarak yönetmen Jenkins film hakkında neler demiş bakalım: ‘Hayranları bunu uzun zamandır bekliyordu ama inanıyorum ki bu karakterin hayranı olmayanlar da bir Wonder Woman filmine hazırlar. Süper Kahramanlar birçok insanın hayatında rol oynayageldiler; ‘Ben de o kadar güçlü olsaydım, o kadar harika olsaydım ve o heyecan verici serüveni yaşayabilseydim ve kahramanca şeyler yapabilseydim nasıl olurdu acaba?’ fantezisi birçok insan için geçerlidir. Ben de farklı değilim. Superman’i ilk okuduğumda yedi yaşındaydım. Dünyamı sallamıştı çünkü kendimi Superman gibi hissetmiştim. Bu karakter o zaman da tam olarak inandığım şeyi yansıtıyordu, şimdi de aynı şekilde yansıtıyor: Her insanın içinde dünyayı daha iyiye doğru değiştirebilmeyi dileyen bir yan vardır.’

Gerçekten de filmi izledikten sonra sinema salonundan çıkarken, özellikle hemcinslerim için konuşuyorum, bir kendine güven ve ‘yapabilirim’ hissiyatı doluyor. Sanırım filmin altta vermiş olduğu mesajla kendimizi bağdaştırmamız ancak bu kadar net olabilirdi. Film sonrası salondan çıkıp ‘yok mu yardıma ihtiyacı olan?’ desek sırıtmazdı. Umarım bu gazla epeyce idare ederiz.

İncelemenin kalbinde emeği olan Kaan‘a sevgiler, (Gal Gadot‘u size yem edecek değildim, teşekkürler)