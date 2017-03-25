2 Gündür Beklediğimiz Justice League’den Fragman Geldi

Comic-Con fragmanının gelmesinden sonra gerçek fragmanın çıkmasını aylardır beklediğimiz -7 ay- Justice League‘den ilk fragman nihayet geldi. Warner Bros, fragmanın fragmanını çıkararak bize artık “Bu ne!” dedirtmiş, filmin reklamını yapmak için elinden geleni yapmıştı. Bu akşam tam “18:00″da sonunda fragman geldi.

Justice League Fragman

İşte Warner Bros Türkiye Youtube kanalının film ile alakalı yazdığı açıklama :

“Superman’e olanlardan sonra, insanlığa olan inancı, Bruce Wayne’in öncekilerden daha da güçlü bir düşmana karşı yeni arkadaşı Diana Prince’in de yardımını almasına neden olur. Batman ve Wonder Woman birlikte hareket ederek, yeni uyanan bir tehdide karşı, meta insanlardan oluşan bir takım oluştururlar. Ancak, bu eşi benzeri görülmemiş kahramanlardan oluşan takıma rağmen – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg ve Flash – gezegeni bir felaketten kurtarmak için yine de geç kalmış olabilirler.”

Açıkçası ben, gelecek olan fragmanlarda Superman’in gösterilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Batman v Superman‘de Doomsday’i, İç Savaş‘ta Örümcek Adam’ı bizlere göstermeleri sizinde bildiğiniz gibi birçok eleştirmen tarafından eleştirilmişti. Umarız bu filmde heyecanı korumayı başarırlar. Ancak, eğer Rogue One‘ın fragmanındaki gibi Darth Vader‘ı arkadan görmemiz gibi bir şey olursa hiç fena olmaz. Final fragmanında ise tamamen göstereceklerdir bana kalırsa.

“Justice League ne zaman çıkacak?” sorusunun cevabı ise 17 Kasım 2017. Daha çook var ama olsun!