Alien: Covenant’tan Yeni Fragman

Merakla beklenen Alien: Covenant filminden yepyeni bir fragman geldi. Ridley Scott‘ın yönetmenliğini yaptığı filmde efsanevi Xenomorph’u da net bir şekilde göreceğiz. MİS GİBİ!

Covenant gemisinin mürettebatı galaksinin uzak tarafındaki bir gezegene yönelir. Bu gezegene ulaşan mürettebat, orada keşfedilmemiş bir cennet olduğunu düşündüklerini bir yeri keşfeder. Her şey Dünya’yı andırıyor gibi olsa da hayvan sesinden yoksun ve sessiz bu yer biraz gariptir. Karanlık ve tehlikeli bir gezegen olan bu cennetin tek sakini ise Prometheus‘tan hatırladığımız android David’tir. Ya da ona çok benzeyen Walter’dır. Kim bilir? Bakalım ekibin hayal gücünü zorlayan bu tehlike hayatlarına malolacak mı?

Alien: Covenant filminin kadrosunda Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England ve Benjamin Rigby yer alıyor.

Senaryosu Jack Paglen (Transcendence) ve Michael Green (Green Lantern) tarafından uyarlanan Alien: Covenant 12 Mayıs’da vizyona girecek.

Heyecan içinde gün sayıyoruz efendim. Gelsin artık 12 Mayıs!

Alien: Covenant Yeni Fragman