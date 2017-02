All Eyez on Me’den Yeni Fragman Geldi

Rap müzik efsanelerinden Tupac Shakur‘un biyografisi olan All Eyez on Me‘den yeni bir fragman geldi. Film ünlü sanatçının doğum günü olan 16 Haziran’da vizyona girecek.

Sevenleri tarafından çoook uzun zamandır beklenen All Eyez on Me filmi ünlü sanatçının doğum gününde Benny Boom‘un yönetmenliğinde geliyor.

Gecikmiş bir film olsa da efsanenin hayatını bir kez daha izleyecek olmak pek tabii ki sevindirici haber!

Hollywood oyuncularından oluşacak ilk Tupac biyografisi olan All Eyez on Me oyuncuları ise şöyle: The Walking Dead‘in Michonne’u Danai Gurira’yı Afeni Shakur, Vampire Diaries‘in cadısı Kat Graham’ı Jada Pinkett Smith, Jamal Woolard’ı The Notorious B.I.G. ve Demetrius Shipp Jr.’ı Tupac rolüyle izleyeceğiz.

1996 yılında kör bir kurşuna kurban giden Rap müziğin efsanevi sanatçısı ve aynı zamanda da bir oyuncu olan Tupac Shakur‘un New York’taki stüdyosunda 4 kez vurularak hastaneye kaldırıldığı ve ertesi gün de cinsel saldırı suçundan hapse altılmıştı. 1.4 milyon dolar gibi çok büyük bir kefaret ödenerek hapisten çıkarılan sanatçı 3 albümlük dev bir anlaşmaya da imza atmış ancak Thug Life vol. 2’yi çıkaramadan hayata gözlerini yummuştu.

All Eyez on Me 16 Haziran’da vizyonda olacak. Umarız aynı dönem içinde ülkemizde de vizyonda olur.

All Eyez on Me Yeni Fragman