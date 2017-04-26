Arabalar 3’ten Aksiyon Dolu Yeni Fragman Geldi

Hastası olduğumuz serinin üçüncü filmi Arabalar 3‘ten aksiyon dolu bir fragman daha geldi. Kıyasıya yarışı ve Şimşek McQueen’i çook özlemişiz.

Efsanevi Şimşek McQueen yeni nesil cesur ve hızlı yarışçılar tarafından aniden sevdiği spordan uzaklaştırılır. Oyuna geri dönmek için, istekli bir genç teknisyen Cruz Ramirez‘in kendi kazanma planı, muhteşem bir geri dönüş için Hudson Hornet‘ten ilham alır. #95’in henüz geçilmediği Piston Cup Racing‘in en büyük sahnesinde bir şampiyonun kalbi test edilecek!

Arabalar 3‘te efsanevi Şimşek McQueen’in orijinal seslendiricisi Owen Wilson, Mater’ı Larry the Cable Guy, Sally Carrera’yı Bonnie Hunt ve Ramone’yi Cheech Marin seslendirecek.

Arabalar 3‘ün yapımcılığını Bir Böceğin Yaşamı animasyonu ve La Luna kısa filminin de yapımcılığını üstlenen Kevin Reher yapıyor. 2006 yılında vizyona giren ilk filmi ile dünya çapında 462 Milyon Dolar ve 2011 yılında vizyona giren Arabalar 2 ile 560 Milyon Dolar gişe hasılatı elde etmişti.

Arabalar 3 filmi 16 Haziran’da vizyona girecek.

Arabalar 3 Yeni Fragman