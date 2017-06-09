Merakla beklediğimiz animasyon filmi Arabalar 3‘ten son fragman da geldi. Şimşek McQueen’in maceraları kaldığı yerden hız kaybetmeden devam ediyor!

Arabalar 1 ve 2’nin storyboard tasarımcısı Brian Fee’nin yönetmenliğini yaptığı Arabalar 3’te; Efsanevi Şimşek McQueen yeni nesil cesur ve hızlı yarışçılar tarafından aniden sevdiği spordan uzaklaştırılır.

Efsaneyi yarışa geri getirmek için çok istekli olan genç teknisyen Cruz Ramirez, kazanmak için bulduğu planı için Hudson Hornet‘ten ilham alır. #95’in henüz geçilmediği Piston Cup Racing‘in en büyük sahnesinde bir şampiyonun kalbi test edilecektir.

Arabalar 3‘te efsanevi Şimşek McQueen’in orijinal seslendiricisi Owen Wilson, Mater’ı Larry the Cable Guy, Sally Carrera’yı Bonnie Hunt ve Ramone’yi Cheech Marin seslendirecek. Bakalım Türkçe çevirisinde ülkemizden hangi isimler yer alıyor olacak?

Ayrıca Jackson Storm ve Cruz Ramirez gibi isimlerin de seslendirici ekibinde yer aldığı Arabalar 3‘e Kerry Washington, Nathan Fillion ve Lea DeLaria da dahil oldu.

Son olarak NASCAR yarışlarının resmi sunucuları Jeff Gordon, Richard Petty, Chase Elliott, Ryan Blaney, Daniel Suárez ve Bubba Wallace da bu filmdeki yarış atmosferini yaşatmak için emek sarf edenler arasında yer alıyor.

2006 yılında ilk çıkan filmi ile kalbimizi kazanan serinin üçüncüsü için merakla bekleyen ve içindeki kahramanı kaybetmeyenler aramızda mı?

Arabalar 3 filmi 16 Haziran’da vizyondaki yerini alıyor olacak. Kimler bu filmi heyecanla bekliyor?

Arabalar 3 Son Fragman