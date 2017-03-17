Cem Yılmaz‘ın bir süredir Twitter’dan tease ettiği Arifv216‘dan beklenen fragman geldi. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü‘nün yaptığı film Ocak 2018’de vizyonda yer alacak.

Senaryosunu Cem Yılmaz‘ın yazdığı yönetmenliğini Görümce, Kocan Kadar Konuş: Diriliş, Kocan Kadar Konuş Yönetmen ve Patron Mutlu Son İstiyor gibi filmleriyle tanıdığımız Kıvanç Baruönü üstleniyor.

Müziklerini İskender Paydaş’ın yaptığı Arifv216 filmine ait ilk izlenimlerimiz epey iyi. Uzun süredir beklediğimiz filmi izlemek için ise 10 ay kadar daha beklemek zorundayız.

Fragmanda da görebileceğiniz üzere filmin konusu uçarı esnafımız Arif ile G.O.R.A’daki sevimli robotumuz 216’nın yepyeni maceraları işleniyor olacak. Oyuncuları ile ilgili detaylı bir bilginin yer almadığını da söylememiz gerekiyor. Şu ana kadar başrollerin Cem Yılmaz ve Ozan Güven olduğu ise aşikar 🙂

Fragman ise güzel bir cümle ile sona eriyor: İyi insanlar yalnızca filmlerde mi olur Arif?

Arifv216 Fragman