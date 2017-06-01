Baby Driver’dan Aşırı Güzel Fragman Geldi

Yayınlanan her fragmanda heyecanın biraz daha arttığı Baby Driver‘dan aşırı güzel bir fragman daha geldi. Ansel Elgort‘un başrolünde yer aldığı film çok eğlenceli olacak çoook!

Yetenekli ve genç bir sürücü (Ansel Elgort), para karşılığında suç işleyen kişileri kaçırmasıyla ünlenir. Bunu bir oyun gibi gören Baby en iyi olmayı dinlediği müzik ile ilişkilendirir. Baby, rüyalarındaki kız ile karşılaştığında (Lily James), suç dünyasından kaçmak ve temiz bir başlangıç yapmak için bir sebebi olur. Fakat bu kararı aldığında suç dünyasının patronu (Kevin Spacey) tarafından bir iş ile daha görevlendirilir. Bu işi yaparak hayatını, aşkını ve özgürlüğünü elde edebilecektir…

Oyuncu kadrosunun rollere göre dağılımı ise şöyle;

Ansel Elgort (The Fault in Our Stars, Divergent) – Baby

(The Fault in Our Stars, Divergent) – Baby Kevin Spacey ( The Usual Suspects ) – Doc

) – Doc Jon Hamm (Mad Men, The Unbreakable Kimmy Schmidt) – Buddy

Lily James ( Pride and Prejudice and Zombies , Cinderella) – Deborah

, Cinderella) – Deborah Eiza Gonzalez (Jem and the Holograms, From Dusk Till Dawn: The Series) – Darling

Jon Bernthal (Marvel’s Daredevil, The Walking Dead) – Griff

Jamie Foxx (Django Unchained, The Amazing Spider-Man 2) – Bats

Baby Driver filmi ülkemizde 25 Ağustos’ta vizyonda olacak.

Baby Driver Yeni Fragman