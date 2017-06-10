Black Panther’den Fragman Öncesi Teaser Geldi

Merakla beklenen Black Panther‘den yayınlanacak fragman öncesinde bir teaser video geldi. 16 Şubat 2018’de vizyona girecek film için geri sayım sürüyor.

Yönetmenliğini Ryan Coogler’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosu da son yılların dikkat çeken isimlerini bir araya getiriyor. Başrolünde Chadwick Boseman’ı izleyeceğimiz filmde Lupita Nyong’o, Michael B. Jordan, Forest Whitaker, Angela Bassett ve Martin Freeman gibi isimler var.

Daha önce Captain America: Civil War filminde de Boseman tarafından canlandırılan Black Panther karakteri zaten gönlümüze taht kurmuştu. Solo filmlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanan Marvel, Black Panther fragmanı ile bizi heyecanlandırmayı başardı.

Ryan Coogler ve Joe Robert ikilisinin senaryosunu yazdığı Black Panther filmi fragmanı ve afişi karşınızda:

Black Panther Fragmanı

Black Panther Afişi