Yılın merakla beklenen filmlerinden biri olan Blade Runner 2049‘dan fragman sonunda geldi. Birbirine pek inanmayan Harrison Ford ve Ryan Gosling bakalım iyi bir ekip olabilecek mi?

İlk filmde yaşanan olayların üzerinden otuz yıl geçmiştir. Yeni Blade Runner Los Angeles Polisi K (Ryan Gosling), toplumdan uzun süredir gizlenmiş ve kaosa sürükleme potansiyeline sahip bir sırrın ortaya çıkmasını sağlar. K’nin bu keşfi, 30 yıldır kayıp eski Blade Runner Rick Deckard’ı (Harrison Ford) bulmak için bir arayış içine girmesine sebep olur.

Denis Villeneuve‘ün yönetmenliğini yaptığı Blade Runner 2049 filminin senaryosu Hampton Fancher ve Michael Green tarafından uyarlanmıştır. Hikayesi ise Philip K. Dick’in “Do Androids Dream of Electric Sheep?” romanından esinlenilmiştir.

Blade Runner 2049 filmi 6 Ekim’de vizyondaki yerini alacak.

Blade Runner 2049 Fragman